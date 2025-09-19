نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مانشستر يونايتد ينافس برشلونة وأتلتيكو على ضم دوسان فلاهوفيتش في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - دخل نادي مانشستر يونايتد في سباق ساخن مع كل من برشلونة الإسباني وأتلتيكو مدريد، للتعاقد مع المهاجم الصربي دوسان فلاهوفيتش، البالغ من العمر 25 عامًا، والذي ينتهي عقده مع يوفنتوس في صيف العام المقبل.

وبحسب صحيفة لا غازيتا ديلو سبورت الإيطالية، عبر موقع Teamtalk، فإن اللاعب أصبح أحد أبرز المهاجمين المطلوبين في أوروبا، نظرًا لقدراته التهديفية العالية وسجل أهدافه القوي في الدوري الإيطالي مع يوفنتوس.

ويمثل فلاهوفيتش خيارًا استراتيجيًا للأندية الكبرى لتعزيز خط الهجوم قبل بداية الموسم المقبل، خاصةً أن انتقاله يمكن أن يتم دون دفع رسوم كبيرة إذا قرر الانتقال بعد انتهاء عقده.

وتشير التقارير إلى أن النادي الإنجليزي يسعى لإقناع اللاعب بالانضمام إلى أولد ترافورد، وسط منافسة قوية من الناديين الإسبانيين اللذين يطمحان أيضًا إلى تعزيز هجومهما بلاعب مميز مثل الصربي.