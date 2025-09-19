نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر فريديريكو كيزا قد يغادر ليفربول في يناير.. جناح إيطاليا يقترب من العودة لبلاده في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تدرس إدارة ليفربول موقف جناحها الإيطالي فريديريكو كيزا (27 عامًا) من أجل رحيله خلال سوق الانتقالات الشتوي المقبل في يناير.

ويأتي هذا القرار في ظل رغبة اللاعب بالعودة إلى إيطاليا، حيث يشعر كيزا بحاجة للتواجد مجددًا في الدوري الإيطالي، سواء لأسباب عائلية أو للاستقرار المهني.

ويمثل كيزا إضافة قوية لليفربول منذ انضمامه، لكنه لم يتمكن من فرض نفسه بشكل دائم ضمن التشكيلة الأساسية بسبب المنافسة الكبيرة على الأجنحة والإصابات المتكررة.

وفي حال إتمام الصفقة، سيبحث ليفربول عن بديل مناسب لتعويض رحيل اللاعب قبل انطلاق النصف الثاني من الموسم في البريميرليغ ودوري أبطال أوروبا.