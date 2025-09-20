نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تشكيل ليفربول المتوقع ضد إيفرتون في الدوري الإنجليزي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يشهد مساء اليوم السبت الموافق العشرين من شهر سبتمبر الجاري، ديربي ناري بين فريقي ليفربول وإيفرتون على ملعب "أنفيلد"، ضمن منافسات الجولة الخامسة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز 2025-2026.

موعد مباراة ليفربول ضد إيفرتون في الدوري الإنجليزي

تنطلق صافرة البداية لمباراة ليفربول ضد إيفرتون اليوم السبت في تمام الساعة الثانية والنصف ظهرًا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، الثالثة والنصف عصرًا بتوقيت أبوظبي.

تشكيل ليفربول امتوقع أمام إيفرتون في الدوري الإنجليزي

حراسة المرمى: أليسون بيكر.

خط الدفاع: دومينيك سوبوسلاي، إبراهيما كوناتي، فيرجيل فان دايك، كيركيز.

خط الوسط: ريان جرافينبيرش، ماك أليستر، فلوريان فيرتز.

خط الهجوم: هوجو إكتيكي، محمد صلاح، كودي جاكبو.

القنوات الناقلة لمباراة ليفربول ضد إيفرتون في الدوري الإنجليزي

تنقل مباراة ليفربول ضد إيفرتون ظهر اليوم السبت، عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، الناقل الحصري لمباريات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتحديدًا bein Sports 1HD، بتعليق المعلق اليمني حسن العيدروس.