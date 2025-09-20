نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة نانت ضد ستاد رين في الدوري الفرنسي والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بنادي نانت مع نظيره ستاد رين اليوم السبت الموافق 20 سبتمبر الحالي في لقاء هام بينهم بستاد لا بوجوار ضمن منافسات الجولة 5 من الدوري الفرنسي.

موعد مباراة نانت ضد ستاد رين

وتنطلق صافرة بداية مباراة نانت وستاد رين مساء اليوم في تمام الساعة 6:00 بتوقيت القاهرة والسعودية والدوحة والساعة 7:00 بتوقيت أبوظبي.

القنوات الناقلة لمباراة نانت وستاد رين

Bein sports hd 1

القمر: نايل سات

التردد: 11013

الاسقطاب: أفقي

الترميز 27500

تردد bein sports على نايل سات

تردد القناة الأولى: 11013.

تردد القناة الثانية: 11054.

الإستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح: 3/4