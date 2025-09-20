نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ملامح المرحلة المقبلة في ريال مدريد بين ألونسو وفينيسيوس في المقال التالي



أحمد جودة - القاهرة - كشف المدير الفني لريال مدريد، تشابي ألونسو، عن حوار مباشر وصريح جمعه بالبرازيلي فينيسيوس جونيور عقب استبعاده من التشكيلة الأساسية في مباراة دوري أبطال أوروبا الأخيرة. المدرب الإسباني أكد أن مثل هذه النقاشات تعكس الروح التنافسية داخل الفريق، مشيرًا إلى أن انزعاج اللاعب أمر إيجابي لأنه يثبت حرصه على المساهمة في نجاح النادي.

ألونسو قال لفينيسيوس: "أفهم أن جلوسك على الدكة في دوري الأبطال يزعجك، بل أعتبر ذلك جيدًا لأنه دليل على غيرتك وحبك للفريق". من جانبه، رد اللاعب البرازيلي مؤكدًا التزامه الكامل: "مستر، أنا هنا لمساعدة ريال مدريد على الفوز، وهذا لن يتغير".

مرحلة حساسة تنتظر ريال مدريد

يدخل النادي الملكي فترة حاسمة تمتد من ست إلى سبع أسابيع، سيخوض خلالها مواجهات قوية محليًا أمام برشلونة وأتلتيكو مدريد، إضافةً إلى صدامات أوروبية كبرى. في هذه المرحلة، يُنتظر أن يحصل جميع اللاعبين على فرص المشاركة، وهو ما يدركه فينيسيوس جيدًا.

ألونسو أوضح أنه يتفهم حالة اللاعب، لكنه شدد على أن قراراته تخدم مصلحة المجموعة: "علينا أن نمنح الوقت للفريق وللاعبين بشكل فردي. الموسم طويل أشبه بماراثون، وتوزيع الأدوار أمر ضروري".

رؤية المدرب

حتى الآن، يحظى ألونسو بتقدير جماهيري وإداري واسع بفضل نتائجه المميزة، فيما يواصل رسم سياسة تعتمد على المصارحة الداخلية والهدوء الخارجي في التعامل مع المواقف الحساسة. الدور الحقيقي لفينيسيوس تحت قيادة المدرب الباسكي سيتحدد تدريجيًا مع مرور المباريات المقبلة.

