قنديل:يطلق رسميًا مكتب «حلوان بلس».. منصة شبابية تصنع مستقبل الإعلام داخل الجامعة

أحمد جودة - القاهرة - افتتح الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان الأهلية المكتب الإعلامي الجديد لفريق «حلوان بلس»، بحضور قيادات الجامعة وأعضاء هيئة التدريس ومجموعة من الطلاب المشاركين في المشروع، في أجواء عكست روح العمل الجماعي والابتكار التي تميز شباب الجامعة.

وخلال الافتتاح، عقد الدكتور السيد قنديل جلسة نقاشية مع أعضاء فريق «حلوان بلس»، استمع خلالها إلى آرائهم ورؤاهم حول تطوير الأداء الإعلامي داخل الجامعة، وناقش معهم أبرز التحديات والفرص المستقبلية في بناء محتوى رقمي يعبر عن الجامعة ورسالتها بأسلوب عصري ومؤثر.

واستعرض الفريق خلال الجلسة أبرز إنجازاته خلال الثلاثة أشهر الماضية، والتي شملت إنتاج مواد إعلامية احترافية، وتغطية الفعاليات الجامعية بعدسات طلابية مدرّبة، إلى جانب تنفيذ خطة تطوير شاملة لهوية الجامعة الرقمية على مختلف المنصات، الأمر الذي أسهم في تعزيز الصورة المؤسسية لجامعة حلوان الأهلية وجعلها من الجامعات الأكثر تفاعلًا على وسائل التواصل الاجتماعي.

وفي إطار التطوير المستمر، أعلن الفريق عن استحداث قسم داخلي جديد تحت اسم "حلوان بلس تيك" (Helwan Plus Tech)، وهو فريق تقني متخصص يتولى الإشراف على كل الجوانب التكنولوجية الخاصة بالمنصة الإعلامية، ومن أبرز مشروعاته تطوير وتصميم الموقع الإلكتروني الجديد لجامعة حلوان الأهلية، الذي تم تنفيذه بالكامل بأيدي الطلاب كمثال ناجح للتكامل بين الجانب الأكاديمي والتطبيقي داخل الجامعة.

وأكد الدكتور السيد قنديل أن ما حققه فريق «حلوان بلس» خلال فترة وجيزة يعكس وعيًا إعلاميًا متطورًا وطاقة شبابية واعدة، مشيدًا بروح المسؤولية والاحترافية التي أظهرها الطلاب في تنفيذ مهامهم، ومؤكدًا أن الجامعة مستمرة في دعم الأفكار والمواهب الشابة التي تسهم في بناء منظومة إعلامية متميزة تواكب التطور الرقمي.

واختُتمت الفعالية بالتأكيد على أن هذا الإنجاز الجديد جاء ثمرة تعاون متكامل بين منصة "حلوان بلس"، واتحاد طلاب الجامعة، وأسرة من أجل مصر، وإدارة جامعة حلوان الأهلية، في نموذج يجسد تكامل الأدوار بين القيادات الجامعية والشباب لصناعة إعلام جامعي حديث ومؤثر