نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر هانسي فليك: على يامال الا يهتم بالكرة الذهبية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

تحدث هانسي فليك المدرب الالماني الذي يتولى مسؤولية العارضة الفنية لفريق برشلونة منذ الموسم الماضي، عن حفل الكرة الذهبية والمرشح لها نجمه يامال.

تصريحات نارية من مدرب برشلونة

‏حفل البالون دور.. هل سيفوز بها لامين يامال؟

هانسي فليك:

لا أعلم.

أعتقد أننا يومًا ما سنرى لامين يحصل على الجائزة. سنذهب إلى الحفل من باب الاحترام لأننا مرشحون، وسنرى ما سيحصل.

أي لاعب أخذ الجائزة فهو يستحقها. أريد الاستمتاع بالحفل ونظهر الاحترام لترشيحنا للجائزة وللفائزين بها.

استطاع فريق برشلونة إلى العودة لمنصات التتويج مع هانسي فليك، وحقق كل الالقاب المحلية الموسم الماضي.

