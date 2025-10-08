الرياض - كتبت رنا صلاح - أعلنت وزارة الخارجية السعودية اليوم الاثنين عن فتح باب التقديم على وظائفها للعام 1447هـ، في خطوة تؤكد استمرار نهجها الراسخ في استقطاب الكوادر الوطنية المؤهلة للعمل داخل الوزارة سواء في الديوان العام بالرياض أو عبر بعثات المملكة الدبلوماسية في الخارج، وهذا الإعلان يأتي متماشيًا مع سياسة المملكة الرامية إلى توطين الوظائف الحكومية وتمكين أبناء الوطن من المشاركة الفاعلة في تمثيل بلدهم داخل وخارج أراضيه، في إطار من الكفاءة والانضباط والجدارة بفققش بناء على ما تم الاعلان عنه رسميا من الجهات المختصة .

وزارة الخارجية السعودية تعلن فتح باب التقديم على وظائفها للعام 1447هـ عبر منصة “مسار”

تفتح وزارة الخارجية باب التقديم على مجموعة من الوظائف للرجال على سلم الموظفين العام في المراتب السادسة والسابعة والثامنة، وهي من الوظائف النوعية التي تتطلب تأهيلًا علميًا ومهنيًا عاليًا، حيث سيتم شغلها وفق نظام النقل الوظيفي المعتمد واستنادًا إلى اللائحة التنفيذية للموارد البشرية.

هذه الخطوة تعكس حرص الوزارة على تجديد الدماء في كوادرها من خلال استقطاب موظفين حكوميين يمتلكون الكفاءة والخبرة، وقادرين على الانسجام مع طبيعة العمل الدبلوماسي والإداري الذي تتسم به وزارة الخارجية باعتبارها الواجهة الرسمية للمملكة في الخارج.

منصة “مسار” .. البوابة الرسمية للتقديم

جاءت عملية التقديم هذا العام عبر منصة “مسار” الحكومية التي تُعد إحدى أهم أدوات التحول الرقمي في مجال الموارد البشرية الحكومية. تتيح المنصة التقديم على الوظائف عبر خدمة إشغال الوظائف بالنقل، وهي الخدمة المعتمدة لنقل الموظفين بين الجهات الحكومية بطريقة منظمة وشفافة. ومن خلالها يمكن للموظف الاطلاع على الوظائف المتاحة في وزارة الخارجية، ومراجعة متطلباتها، ثم رفع طلب النقل بشكل إلكتروني دون الحاجة إلى مراجعة أي مقر إداري.

المنصة تعمل تحت إشراف وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وتعتبر حلقة وصل بين الجهات الحكومية المختلفة لتسهيل انتقال الكفاءات إلى الأماكن التي تحتاجها فعليًا، في إطار عملية تطوير وتكامل مستمرة بين مؤسسات الدولة.

أنواع الوظائف المعلنة في وزارة الخارجية

تتضمن الوظائف المطروحة مجموعة متنوعة من المسميات الوظيفية التي تنقسم إلى مسارين رئيسيين:

وظائف السلك الدبلوماسي

وهي الوظائف التي تمثل المدخل الرئيسي إلى عالم الدبلوماسية والتمثيل الخارجي، وتُعد من أكثر الوظائف أهمية وحساسية في منظومة العمل الحكومي. يأتي على رأسها وظيفة “ملحق دبلوماسي”، وهي أول درجات السلك الدبلوماسي، التي تُفتح عادة للخريجين من حملة البكالوريوس أو الدراسات العليا في تخصصات مثل:

العلوم السياسية

القانون

العلاقات الدولية

الاقتصاد

الإعلام

إدارة الأعمال

الوظائف الإدارية والمساندة

إلى جانب السلك الدبلوماسي، توفر الوزارة وظائف إدارية وفنية داخل الديوان العام بالرياض أو ضمن البعثات الخارجية، وتشمل:

المحاسبة

الترجمة

الأرشفة والسكرتارية

البحث الإداري

السكرتارية التنفيذية

التنسيق اللوجستي

هذه الوظائف تمثل العمود الفقري للعمل اليومي داخل الوزارة، حيث تدعم المهام الإدارية والتنظيمية، وتساعد على تنفيذ الخطط التشغيلية في الداخل والخارج.

وتُعلن هذه الوظائف عادة وفق الحاجة الفعلية للوزارة، وغالبًا ما تكون مخصصة للموظفين الحكوميين الراغبين في الانتقال عبر نظام النقل الرسمي بين الجهات.

شروط التقديم على وظائف وزارة الخارجية 1447هـ

وضعت وزارة الخارجية مجموعة من الشروط والمعايير الدقيقة التي يجب توافرها في المتقدمين، وذلك لضمان اختيار الأكفأ والأجدر لشغل هذه المناصب المهمة. جاءت الشروط على النحو الآتي:

أن يكون المتقدم يشغل إحدى المراتب المحددة (السادسة، السابعة، أو الثامنة) في جهة حكومية معترف بها.

أن تتطابق مؤهلاته العلمية وخبراته المهنية مع ما هو محدد في التصنيف السعودي الموحد للمهن.

أن يكون السجل الجنائي خاليًا من أي قضايا تتعلق بالشرف أو الأمانة.

ألا يقل التقييم الوظيفي للمتقدم عن "جيد جدًا" خلال السنوات الثلاث الأخيرة.

أن يكون غير متزوج من جنسية غير سعودية حفاظًا على خصوصية العمل الدبلوماسي وتمثيل المملكة في الخارج.

تقديم تعهد كتابي بالعمل ضمن بعثات المملكة في الخارج عند الحاجة، وهو ما يُعد شرطًا أساسيًا في بعض الوظائف.

مواعيد التقديم وآلية التسجيل

حددت وزارة الخارجية مواعيد التقديم بشكل رسمي على النحو الآتي: