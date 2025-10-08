نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر محافظ الجيزة يُسلّم 10 فتيات مقبلات على الزواج أجهزة كهربائية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد المهندس عادل النجار محافظ الجيزة أن المحافظة حريصة على تقديم كافة أوجه الدعم للأسر الأولى بالرعاية مشيرًا إلى أن هناك جهودًا كبيرة تُبذل بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية لمساندة الحالات الإنسانية بنطاق المحافظة.

جاء ذلك خلال الاحتفالية التي نظمتها محافظة الجيزة حيث قام المحافظ بتسليم أجهزة كهربائية لـ 10 فتيات مقبلات على الزواج مقدَّمة من مؤسسة العربي لتنمية المجتمع، بإجمالي 40 جهازًا من الأجهزة الكهربائية المنزلية (ثلاجة – غسالة – مروحة – خلاط).

وذلك بحضور هند عبد الحليم نائب المحافظ ومريم إبراهيم العربي مدير عام المسؤولية المجتمعية بمجموعة العربي ورأفت السمان مدير مديرية التضامن الاجتماعي وحسين الجندي مدير العلاقات الحكومية بالمؤسسة والاستاذ محمود صابر مدير العلاقات الإعلامية بالمؤسسة.

وأشار محافظ الجيزة إلى أن مثل هذه المبادرات تأتي في إطار توجيهات القيادة السياسية بدعم الفئات الأولي بالرعاية مشددًا على أن المحافظة تعمل بشكل متواصل على تعزيز المشاركة المجتمعية وتفعيل دور القطاع الخاص في خدمة المواطنين، بما يسهم في تحسين جودة الحياة وتحقيق التنمية المستدامة.

وخلال فعاليات تسليم الأجهزة وجّه محافظ الجيزة رسالة للفتيات المقبلات على الزواج دعاهم فيها إلى أن يكنّ أمهاتٍ مثاليات يسهمن في تنشئة جيل واعٍ يمتلك العلم والثقافة والقدرة على بناء الوطن وغرس القيم الأخلاقية الحميدة في نفوس أبنائه.

كما وجّه المحافظ رسالة للمجتمع وخصّ الأهالي والأسر بضرورة تخفيف أعباء الزواج وعدم المبالغة في التكاليف والتأثيث، مؤكدًا أن هذه الخطوات من شأنها تيسير الزواج على الشباب ونشر القيم الإيجابية التي تعود بالنفع على المجتمع وتساعد في بناء أسر مستقرة ومتوازنة.

وأعرب المهندس عادل النجار عن تقديره البالغ لمجموعة شركات العربي مشيدًا بدورها الوطني والمجتمعي في دعم مبادرات التنمية، مؤكدًا أن هذه الشراكات تُجسد التكامل بين الدولة ومؤسسات المجتمع المدني في تحقيق العدالة الاجتماعية ورعاية الفئات المستحقة.

وخلال الاحتفالية عبّرت مريم إبراهيم العربي مدير عام المسؤولية المجتمعية بمجموعة العربي عن سعادتها بالمشاركة في فعاليات محافظة الجيزة مقدمة التهنئة للمهندس عادل النجار محافظ الجيزة وأبناء المحافظة بمناسبة العيد القومي، ومشيدة بالجهود الكبيرة التي يبذلها في مختلف المجالات. كما أشارت إلى الدور التنموي للمؤسسة في دعم المبادرات المجتمعية ضمن مظلة التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي.

وفي ختام الاحتفالية أهدت مجموعة العربي درع المؤسسة إلى محافظ الجيزة تقديرًا لجهوده في دعم المجتمع المدني وتعزيز المشاركة المجتمعية بالمحافظة.

يُذكر أن مؤسسة العربي لتنمية المجتمع اعتادت على المشاركة في مثل هذه الفعاليات الاجتماعية انطلاقًا من دورها في دعم المبادرات الهادفة، حيث تولي اهتمامًا خاصًا بالمشروعات التي تُسهم في إدخال البهجة على الفئات المستحقة، وقد شاركت في العديد من الأنشطة المشابهة خلال السنوات الماضية تأكيدًا لالتزامها بمسؤوليتها الاجتماعية تجاه المجتمع.

