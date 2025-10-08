نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شركة الدرعية توقع عقدًا لتطوير الجامع الكبير في المرحلة الثانية من مشروع الدرعية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

أعلنت شركة الدرعية توقيع عقد مشروع بقيمة 917 مليون ريال ما يعادل (244 مليون دولار أمريكي) تقريبًا لتطوير الجامع الكبير في المرحلة الثانية من مشروع الدرعية، وذلك بالتعاون مع مجموعة المجال العربي وشركة مان إنتربرايز السعودية المحدودة.

ويُعدُّ الجامع الكبير أحد أكبر مساجد الدرعية، ومعلمًا مميزًا يجسّد الالتزام الراسخ لشركة الدرعية بتطوير أصول حضرية متنوّعة تُعزّز مكانة الدرعية وجهةً حضاريةً وثقافيةً متكاملةً ومستدامة.

وسيُقام الجامع على مساحة بناء تبلغ 12،320 م²، ويتّسع لنحو 11،400 مصلٍّ، منهم 5،240 في المصلى الداخلي، و6،160 في الساحات الخارجية.

ويتميّز الجامع الواقع في المرحلة التطويرية الثانية من المخطط الرئيس لمشروع الدرعية، بتصميم معماري فريد من شركةArchitects X، حيث يجمع التصميم الطراز النجدي الأصيل والهندسة الحديثة، في مزيج مُتقن يُعبّر عن إرث الدرعية بأسلوب معاصر. كما يتمتّع الجامع بواجهات معمارية فريدة وهندسة داخلية مستوحاة من البيئة الطبيعية المحيطة بوادي حنيفة.

ويضمُّ الجامع مرافق متكاملة تشمل مصليات للرجال والنساء، وأماكن للوضوء، ومكتبة بإطلالة على وادي حنيفة، ومكاتب إدارة وتشغيل، إلى جانب ساحات خارجية واسعة مهيّأة لاستقبال المصلين خلال شهر رمضان والعيدين. كما ستُستخدم هذه الساحات لاستضافة فعاليات مجتمعية وثقافية تشمل معارض وأنشطة ثقافية وأسواق منتجات محلية في عطلة نهاية الأسبوع، بما يجعل الجامع مركزًا حيويًا يُعزّز تجربة المصلين ومرتادي الساحات.

وفي إطار التزام شركة الدرعية بأعلى معايير الاستدامة العالمية، صُمم الجامع ليحصل على شهادتي LEED الذهبية ومستدام الذهبية للمباني الخضراء، من خلال اعتماد حلول هندسية مُبتكرة، أبرزها نظام التهوية الشبكي ثلاثي الأبعاد الذي يسمح بدخول الضوء الطبيعي ويحدُّ من اكتساب الحرارة، بما يضمن أجواء مريحة ومستدامة داخل المصلى.

كما سيُدمَج الجامع بالكامل ضمن البنية التحتية الذكية لمشروع الدرعية، التي تشمل أنظمة المياه والري والطاقة، ومتابعة تطبيق معايير الاستدامة الخاصة بشهادتي LEED وMostadam، وأنظمة السلامة من الحرائق وحماية الأرواح (FLS)، والمراقبة الأمنية، وجميعها متصلة بـمركز العمليات المركزي للدرعية لضمان أعلى معايير الكفاءة التشغيلية والاستدامة.

وأعرب الرئيس التنفيذي لمجموعة شركة الدرعية جيري إنزيريلو، عن تطلعه أن يكون الجامع الكبير في المرحلة الثانية من مشروع الدرعية من أبرز معالم وأصول الدرعية.

ويُعدُّ الجامع واحدًا من 31 مسجدًا ضمن المخطط الرئيس لتطوير الدرعية، بمساحة إجمالية تبلغ 74،300 متر مربع مخصّصة لها.

ويأتي تطويره في إطار مشروع الدرعية، أحد المشاريع الكبرى لصندوق الاستثمارات العامة، والرامي إلى بناء مجتمع حضري متكامل يستوعب أكثر من 100 ألف نسمة، ويوفّر أكثر من 180 ألف فرصة عمل، ويستقطب نحو 50 مليون زيارة سنويًا بحلول عام 2030؛ بما يُسهم بنحو 18.6 مليار دولار في الناتج المحلي الإجمالي للمملكة، ويدعم مستهدفات رؤية المملكة 2030 في تعزيز مساهمة القطاع السياحي في الاقتصاد الوطني