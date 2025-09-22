أرسنال يحرم السيتي من انتصار ثمين

أرسنال يحرم السيتي من انتصار ثميناقتنص فريق أرسنال تعادلا ثمينا من ضيفه مانشستر سيتي 1-1 في المباراة التي جرت بينهما اليوم في قمة مباريات الجولة الخامسة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

تقدم السيتي بهدف مبكر عبر لاعبه النرويجي إرلينج هالاند في الدقيقة (9)، الذي واصل هز الشباك للمباراة الرابعة على التوالي في مختلف المسابقات، معززا صدارته لهدافي الدوري الإنجليزي هذا الموسم، برصيد 6 أهداف.

في المقابل، أدرك أرسنال هدف التعادل بواسطة لاعبه البديل البرازيلي جابرييل مارتينيلي، في الدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الثاني (90+ 3)، ليحصل كل فريق على نقطة وحيدة.

ورفع أرسنال بهذا الفوز رصيده إلى 10 نقاط، وحافظ على موقعه في المركز الثاني بفارق 5 نقاط خلف ليفربول المتصدر، فيما تفوق بفارق الأهداف عن كل من توتنهام هوتسبر الثالث وبورنموث الرابع، ولكل منهما 10 نقاط أيضا.

في الوقت نفسه، رفع مانشستر سيتي رصيده إلى 7 نقاط في المركز التاسع، وبفارق الأهداف عن كل من إيفرتون العاشر، ومانشستر يونايتد الحادي عشر، ولكل منهما 7 نقاط أيضا.

وأقيمت مباراتان مساء اليوم في ختام الجولة أيضا، ففي الأولى أخفق أستون فيلا للمباراة الخامسة تواليا في تحقيق الفوز بتعادله أمام مضيفه سندرلاند (1-1)، ليرفع رصيده إلى 3 نقاط في المركز الثامن عشر، فيما رفع سندرلاند رصيده 8 نقاط في المركز السابع.

وفي المباراة الثانية، واصل بورنموث عروضه الجيدة وتعادل امام ضيفه نيوكاسل من دون أهداف، ليتقدم بورنموث إلى المركز الرابع برصيد 10 نقاط من ثلاثة انتصارات وخسارة وتعادل، فيما بات رصيد نيوكاسل 6 نقاط في المركز الثالث عشر.