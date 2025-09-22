نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر دوري نايل| رسميا رابطة الأندية تصدر عقوبات الجولة السابعة.. إيقاف محمد شوقي 3 مباريات.. وثنائي الزمالك واحدة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - إيقاف محمد شوقي 3 مباريات.. رابطة الأندية تعلن عقوبات الجولة السابعة من دوري نايل

دوري نايل| رسميا رابطة الأندية تصدر عقوبات الجولة السابعة.. إيقاف محمد شوقي 3 مباريات.. وثنائي الزمالك واحدة.

أصدرت رابطة الأندية المصرية عقوبات الجولة السابعة من مسابقة الدوري المصري الممتاز دوري نايل لموسم 2025-2026.

وأعلنت رابطة الأندية عن عقوبات الجولة السابعة من الدوري المصري والتي شهدت إيقاف محمد شوقي مدرب نادي زد لمدة 3 مباريات بعد الحصول على الكرت الأحمر المباشر بسبب الإعتراض على قرار حكم مباراة بيراميدز الكابتن محمد معروف.

كما شهدت العقوبات إيقاف ثنائي الزمالك محمود بنتايك وخوان ألفينا لمدة مباراة بسبب تراكم الإنذارات.

وجاءت عقوبات الجولة السابعة بالكامل كالآتي:

مباراة الإسماعيلي والزمالك

إيقاف نادر فرج محمد لاعب فريق الإسماعيلي مباراة واحدة، وتوقيع غرامة مالية عليه قيمتها 5000 جنيه؛ وذلك بسبب حصوله على الإنذار الثالث.

توقيع غرامة مالية على فريق الإسماعيلي قيمتها 50 ألف جنيه وذلك بسبب حصول اللاعبين على ست بطاقات في نفس المباراة.

إيقاف محمود بنتايك لاعب فريق الزمالك مباراة واحدة، وتوقيع غرامة مالية عليه قيمتها 5000 جنيه؛ وذلك بسبب حصوله على الإنذار الثالث.

إيقاف خوان ألفينا لاعب فريق الزمالك، مباراة واحدة، وتوقيع غرامة مالية عليه قيمتها 5000 جنيه وذلك بسبب حصوله على الإنذار الثالث.

لحظة طرد محمد شوقي

مباراة بيراميدز وزد إف سي

إيقاف أحمد سامي لاعب فريق بيراميدز مباراة واحدة، وتوقيع غرامة مالية عليه قيمتها 5000 جنيه؛ وذلك بسبب حصوله على الإنذار الثالث.

منع محمد شوقي المدير الفني لفريق زد إف سي من مرافقة الفريق ثلاث مباريات وتوقيع غرامة مالية عليه قيمتها 20 ألف جنيه وذلك بسبب التلفظ بعبارات بذيئة تجاه الحكم أو أحد مساعديه أو مسؤولي المباراة أو القيام بحركات غير مهذبة.

مباراة المقاولون العرب وفاركو

منع محمود حنفي مدير إداري فريق فاركو من مرافقة الفريق ثلاث مباريات وتوقيع غرامة مالية عليه قيمتها 20 ألف جنيه وذلك بسبب التلفظ بعبارات بذيئة تجاه الحكم أو أحد مساعديه أو مسؤولي المباراة.

أنذار ياسين الملاح لاعب فريق فاركو وتوقيع عقوبه عليه بتحمل تكلفة الإصلاح وذلك بسبب إتلاف المنشأة الخاصة بالنادي.

مباراة الجونة وبتروجت

إيقاف نور السيد لاعب فريق الجونة مباراة واحدة، وتوقيع غرامة مالية عليه قيمتها 5000 جنيه؛ وذلك بسبب حصوله على الإنذار الثالث.

مباراة المصري وغزل المحلة

إيقاف رشاد العرفاوي لاعب فريق غزل المحلة مباراة واحدة، وتوقيع غرامة مالية عليه قيمتها 2500 جنيه؛ وذلك بسبب الطرد لحصوله على إنذارين في نفس المباراة.

توقيع غرامة مالية على نادي غزل المحلة قيمتها 100 ألف جنيه وذلك بسبب السباب الجماعي من الجماهير لحكم المباراة.

توجيه لفت نظر لفريق غزل المحلة وتوقيع غرامة مالية قيمتها 5000 جنيه وذلك بسبب عدم تنفيذ تعليمات الحكم أو التذمر والاعتراض على قرارات الحكم بالإشارة أو بالقول.

مباراة مودرن سبورت وإنبي

إيقاف حسام حسن عبد البديع لاعب فريق مودرن سبورت مباراة واحدة، وتوقيع غرامة مالية عليه قيمتها 5000 جنيه؛ وذلك بسبب حصوله على الإنذار الثالث.

مباراة الاتحاد السكندري وكهرباء الإسماعيلية

إيقاف كريم الديب لاعب فريق الاتحاد مباراة واحدة، وتوقيع غرامة مالية عليه قيمتها 5000 جنيه؛ وذلك بسبب حصوله على الإنذار الثالث.

توقيع غرامة مالية على فريق الاتحاد قيمتها 50 ألف جنيه وذلك بسبب حصول اللاعبين على ست بطاقات في نفس المباراة.

مباراة سموحة وحرس الحدود

إيقاف سامادو أتيدجيكو لاعب فريق سموحة مباراة واحدة، وتوقيع غرامة مالية عليه قيمتها 2500 جنيه؛ وذلك بسبب الطرد لحصوله على إنذارين في نفس المباراة.

كما أعلنت رابطة الأندية بأنه يتم تطبيق المادة 54 من لائحة مسابقة دوري Nile لموسم 2025-2026، الخاصة بحالات الإنذارات على الأجهزة الفنية والإدارية والطبية واللاعبين.