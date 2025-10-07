نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل- ⁣ترامب: أنجزنا 80% تقريبا من صفقة غـزة.. حمــاس وافقت على أشياء مهمة جدا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أنجز 80% تقريبا من صفقة قطاع غزة، لافتًا أن حركة المقاومة الإسلامية حماس كانت جيدة.

ترامب: نتنياهو كان إيجابيًا حول مقترح وقف إطلاق النار

قال ترامب، خلال تصريحات إعلامية اليوم الاثنين، إن رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو كان إيجابيا حول مقترح الاتفاق بشأن إنهاء حرب غزة، مؤكدًا أن هناك فرصة كبيرة لإنجاز الصفقة وستكون مستدامة.

وأضاف الرئيس الأمريكي: "أعتقد أن حماس وافقت على أشياء مهمة جدا، ولم أقل لنتنياهو ألا يكون سلبيا بشأن صفقة الأسرى، وكل دولة تعمل على هذا الاتفاق بشأن غزة وتسعى لإتمامه".

وأكد ترامب أن الجميع اتفق على أن صفقة غزة مذهله وتسير بشكل جيد جدا في ما يتعلق بالاتفاق، موضحًا: "أعتقد أننا حققنا تقدما كبيرا من أجل التوصل إلى اتفاق، وحماس حاليا حسنة في تعاملها".

محادثات غير مباشرة بين الإسرائيليين والفلسطينيين

وكانت بدأت محادثات غير مباشرة بين المفاوضين الإسرائيليين والفلسطينيين بمدينة شرم الشيخ المصرية، لتهيئة الأوضاع الميدانية للإفراج عن المحتجزين والأسرى ووقف إطلاق النار في قطاع غزة.

ووفقًا لقناة القاهرة الإخبارية، يعمل المفاوضون على التوصل إلى اتفاق نهائي بناء على خطة ترامب لوقف إطلاق النار في غزة.