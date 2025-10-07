نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل - وصول بعثة منتخب مصر إلى المغرب لمواجهة جيبوتي (شاهد بالصور) في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - بعثة منتخب مصر تصل المغرب لمواجهة جيبوتي.. موعد المباراة والقنوات الناقلة

أعلنت الصفحه الرسمية للإتحاد الكرة المصري عبر الفيسبوك منذ قليل عن وصول بعثة منتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة التوأم حسام وإبراهيم حسن إلى المغرب لمواجهة منتخب جيبوتي يوم الأربعاء المقبل ضمن منافسات الجولة التاسعة من التصفيات الإفريقية المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026.

موعد مباراة منتخب مصر ضد جيبوتي

وسيخوض منتخب مصر المباراة ضد نظيرة الجيبوتي يوم الأربعاء المقبل الموافق 8 أكتوبر 2025، في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة، والثامنة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، على ملعب العربي الزاولي في المغرب، وذلك ضمن منافسات الجولة التاسعة من التصفيات الأفريقية المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026.

ويختتم منتخب مصر مشواره في التصفيات الإفريقية المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026 بمواجهة منتخب غينيا بيساو يوم الأحد المقبل الموافق 12 أكتوبر 2025 على استاد القاهرة الدولي، بالجولة العاشرة والأخيرة.

القنوات الناقلة لمباراة منتخب مصر ضد جيبوتي

وسيتم نقل مباراة منتخب مصر ضد جيبوتي عبر قناة أون سبورتس، ON Sports 1 HD، بشكل حصري.

ترتيب المنتخب المصري

ويتصدر منتخب مصر جدول ترتيب المجموعة الأولى برصيد 20 نقطة من 8 مباريات، ويحتاج فقط إلى نقطتين من آخر جولتين لضمان التأهل الرسمي إلى نهائيات كأس العالم 2026 التي ستقام في الولايات المتحدة الأمريكية، وكندا والمكسيك.

فيما يحتل منتخب بوركينا فاسو المركز الثاني برصيد 15 نقطة من 8 مواجهات.

وجاء ترتيب مجموعة منتخب مصر قبل جولتين من نهاية التصفيات الإفريقية المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026 كالآتي:

منتخب مصر في الصدارة برصيد 20 نقطة. بوركينا فاسو في الوصافة برصيد 15 نقطة. سيراليون برصيد 12 نقطة. غينيا بيساو برصيد 10 نقاط. إثيوبيا برصيد 6 نقاط. جيبوتي برصيد نقطة واحدة.

بعثة منتخب مصر

ويترأس بعثة منتخب مصر في المغرب الأستاذ أحمد حلمي الشريف عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة ورئيس بعثة المنتخب.

كما يرافق الـبعثة كل من الأستاذ محمد يحيي لطفي رئيس الشركة المتحدة للرياضة، وطارق أبو العينين عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة.

وكان في استقبال البعثة السفير أحمد عبد اللطيف سفير مصر في المغرب.