⁣عاجل - انتهاء المباحثات الأولى بين الوسطاء وحماس في شرم الشيخ⁣

أحمد جودة - القاهرة - أفادت قناة القاهرة الإخبارية فى نبأ عاجل لها، بانتهاء المباحثات الأولى بين الوسطاء وحماس فى شرم الشيخ وسط أجواء إيجابية.

مباحثات غير مباشرة بين حماس وإسرائيل

وانطلقت، مساء الاثنين، المباحثات الغير مباشرة بين الوفدين الفلسطيني والإسرائيلي لبحث آليات تهيئة الأوضاع الميدانية للإفراج عن المحتجزين الإسرائليين والأسري الفلسطينيين، بعد مرور عامين على اندلاع الحرب الإسرائيلية المدمّرة ضد القطاع في السابع من أكتوبر 2023.

إسرائيليون يطالبون نتنياهو بإبرام اتفاق لوقف الحرب

تُظهر استطلاعات الرأي أن نحو 70 في المئة من الإسرائيليين يؤيدون إنهاء الحرب مقابل الإفراج عن الرهائن.

وتتصاعد هذه الدعوات بشكل ملحوظ، خصوصًا من عائلات الرهائن التي تنظم تظاهرات وتصدر بيانات، مطالبةً رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بانتهاز الفرصة لإعادة أحبّائهم إلى منازلهم.

كما أرسلت هذه العائلات رسالة عاجلة إلى لجنة جائزة نوبل للسلام تدعو فيها إلى منح الرئيس دونالد ترامب الجائزة "تقديرًا لجهوده الأخيرة". وسيتم الإعلان عن الفائز بالجائزة في نهاية الأسبوع.

