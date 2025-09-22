نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رسميًا.. تحديد موعد مباراة منتخب مصر ضد غينيا بيساو بالجولة الأخيرة بتصفيات كأس العالم 2026 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - 12 أكتوبر.. موعد مباراة منتخب مصر ضد غينيا بيساو بالجولة الأخيرة من تصفيات كأس العالم 2026

رسميًا.. تحديد موعد مباراة منتخب مصر ضد غينيا بيساو بالجولة الأخيرة بتصفيات كأس العالم 2026.

منتخب مصر، حدد الاتحاد الإفريقي لكرة القدم كاف موعد مباراة منتخب مصر ضد غينيا بيساو في الجولة الأخيرة من تصفيات كأس العالم 2026.

جولة حسم التأهل

ومن المنتظر أن يلتقي منتخب مصر مع منتخب جيبوتي وغينيا بيساو في الجولتين 9 و10 من التصفيات الإفريقية المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026.

ومن المقرر أن تقام مباراة منتخب مصر ضد غينيا بيساو يوم 12 أكتوبر المقبل على استاد القاهرة الدولي.

وسيخوض منتخب مصر قبل هذه المباراة مواجهة ضد منتخب جيبوتي يوم 8 أكتوبر المقبل بدلا من يوم 10 من نفس الشهر، وستقام المباراة في دولة المغرب الشقيقة.

ماذا يحتاج منتخب مصر للتأهل

وستبدأ فترة التوقف الدولي لشهر أكتوبر المقبل يوم السادس من أكتوبر وتنتهي في الرابع عشر من نفس الشهر.

ويحتاج منتخب مصر بقيادة حسام حسن للفوز أو التعادل في مباراة واحدة من آخر مواجهتين من أجل حسم بطاقة التأهل لنهائيات كأس العالم 2026 رسميا.

ترتيب منتخب مصر

ويتصدر منتخب مصر ترتيب المجموعة الأولى في تصفيات كأس العالم بفارق 5 نقاط عن بوركينا فاسو قبل جولتين من نهاية التصفيات.