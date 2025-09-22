نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حسام حسن: "صلاح يستحق الكرة الذهبية.. آن الأوان أن يُنصفه العالم" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

في تصريح مؤثر حمل بين سطوره الفخر والإشادة، عبّر الكابتن حسام حسن، المدير الفني للمنتخب المصري، عن دعمه الكامل للنجم العالمي محمد صلاح في سباق الفوز بجائزة الكرة الذهبية، معتبرًا أن الوقت قد حان لإنصافه وتتويجه بما يستحق.

وقال حسام حسن: "قياسًا بالصعوبات التي واجهها طوال مشواره، فهو يستحقها.

قياسًا بحجم التحديات التي تغلب عليها، فهو يستحقها.

قياسًا بسنوات من التألق والتميّز والإبداع في أقوى دوري في العالم، فهو يستحقها."

وأضاف أسطورة الكرة المصرية: "من الصعب أن تصل إلى القمة، ولكن كل الصعوبة تكمن في الاستمرار على القمة.

وقد وصل إليها واستمر عليها لسنوات طويلة، بفضل الله أولًا، ثم موهبته واجتهاده وإصراره، حتى أصبح نموذجًا يُحتذى به لكل الباحثين عن النجاح."

وتساءل حسام حسن في ختام حديثه: "فهل آن الأوان أن تُنصفه كرة القدم وينصفه من بيدهم اختيار الفائز؟"

وختم قائلًا: "دعواتنا، ودعوات كل المصريين، وكل جمهور صلاح حول العالم، بأن يكون هو الفائز بالكرة الذهبية، لتكون خير تتويج لمسيرة لاعب عظيم قد لا تتكرر مرة أخرى في تاريخنا الكروي المصري والعربي والأفريقي، بل والعالمي."