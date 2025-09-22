نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نجم الأرجنتين السابق: محمد صلاح قدوة ويستحق الفوز بالكرة الذهبية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

تحدث كارلوس مويا نجم منتخب الأرجنتين السابق، عن حظوظ محمد صلاح في الفوز بجائزة الكرة الذهبية.

وقال كارلوس مويا في حواره مع برنامج ستاد المحور: "أعتقد بشكل خاص أن محمد صلاح يستحق أن يكون بين المرشحين لنيل الكرة الذهبية، بسبب مسيرته الاستثنائية، وموهبته الكبيرة، ولأنه واحد من أولئك اللاعبين الذين يُمتعك أن تفتح التلفاز فقط لمشاهدتهم. أظن أنه سيواجه منافسة مع ديمبلي، ومع لامين يامال، وأعتقد أن ديمبلي ربما يملك فرصًا أكبر قليلًا لكونه قدّم دوري أبطال أوروبا استثنائيًا مع باريس سان جيرمان. وأعتقد أن هذا ما يجعله في مرتبة أعلى قليلًا".

وأضاف: "أما فيما يخص لامين يامال، فهو شاب صغير جدًا، وأعتقد أننا جميعًا يجب أن نسانده وندعمه ليواصل نموه وتطوره بتواضع، وأن يستمر في تقديم أداء ممتع سيمنحنا سنوات طويلة من كرة القدم الجميلة. لكن يجب أن يُمنح الوقت الكافي وألا نستعجل عليه كثيرًا".

وأكمل: "أما صلاح، فهو لاعب جعلني من مشجعي ليفربول، لا فقط من أجل مشاهدته، بل أيضًا لمتابعة أليكسيس ماك أليستر، وهو ابن زميل وصديق قديم لي، كارلوس ماك أليستر، لذلك أجلس في كل مباراة لليفربول على الأريكة وأستمتع بذلك الأداء الرائع الذي يقدمه محمد صلاح".

وأردف: "شخصيًا، أعتقد أن الصفات التي يمتلكها صلاح تجعله قدوة، قدوة لكل الشباب، وقدوة للاعبين الأفارقة والمصريين. لأنه أثبت على مدار سنوات طويلة الاستمرارية في الأداء، والحرص والانضباط. أن تكون في قمة كرة القدم أمر صعب للغاية، وأن تحافظ على مستوى عالٍ يتطلب الكثير من الجهد، والتدريب المكثف، والالتزام الكبير، كما يجب أن تفعل كل شيء لتجنب الإصابات، وهذا ما فعله محمد طوال مسيرته، لذلك أراه مثالًا يُحتذى به لكل الشباب والناشئين".

واختتم حديثه قائلًا:" أعتبر محمد صلاح رائدًا وصورة مثالية لكل الأطفال، وأؤمن أنه بفضل كل ما قدمه سيظل بين أساطير كرة القدم المصرية والإفريقية، إلى جانب أسماء مثل صامويل إيتو ودروجبا، سيبقى لاعبًا يُتحدث عنه حتى بعد اعتزاله".