نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خالد الغندور: أحمد سامي تلقى عرضا من الدوري الليبي أثناء إلقاء محاضرة مباراة كهرباء الإسماعيلية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

كشف خالد الغندور، أن المدرب أحمد سامي، تلقى عرضًا من الدوري الليبي وتحديدا نادي أهلي بنغازي، وذلك قبل رحيله عن تدريب الاتحاد السكندري بساعات.

وقال الغندور خلال برنامجه ستاد المحور، إن مسؤولي نادي أهلي بنغازي الليبي تواصلوا مع المدرب أحمد سامي أثناء إلقاء محاضرة مباراة كهرباء الإسماعيلية الأخيرة للمدرب مع الفريق.

وأكد، المدرب رفض عرض أهلي بنغازي وكما أكد ستاد المحور أمس، أن المدرب رافض كل العروض في الوقت الحالي ويرغب في الحصول على فترة راحة.