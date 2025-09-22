نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تشكيل المصري لمباراة فاركو بالدوري في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

أعلن نبيل الكوكي المدير الفني للنادي المصري تشكيل فريقه في مواجهة نظيره فاركو بالجولة الثامنة من منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز.

وتقام هذه المباراة في تمام الساعة الخامسة مساء اليوم الأثنين على ملعب ستاد السويس الجديد.

وجاء تشكيل الفريق البورسعيدي في مواجهة فاركو كالتالي: عصام ثروت لحراسة المرمى ،أحمد عيد ، باهر المحمدي ، خالد صبحي ، حسن علي لخط الظهر

محمد مخلوف ، بونور موجيشا كثنائي ارتكاز دفاعي لخط الوسط عبد الرحيم دغموم ، عمر الساعي، كريم بامبو كقاعدة ارتكاز هجومي خلف رأس الحربة الوحيد صلاح محسن.

وضمت قائمة بدلاء المصري كالأتي:

محمود حمدي، كريم العراقي، محمد هاشم، أحمد منصور، عمرو سعداوي، محمود حمادة ،أحمد علي عامر ، أحمد القرموطي، حسين فيصل.

ومن المقرر أن تذاع هذه المباراة عبر شبكة قنوات أون تايم سبورتس الناقل الرسمي والحصري لجميع مباريات هذه البطولة.

