وزير الخارجية يثمن دعم البرازيل للمرشح المصري لليونسكو

أحمد جودة - القاهرة - التقى وزير الخارجية الدكتور بدر عبد العاطي، الاثنين 6 أكتوبر، بالمندوبة الدائمة للبرازيل لدى المنظمة والرئيس الحالي لمجموعة دول جرولاك.

يأتي ذلك في إطار زيارته إلى باريس لرئاسة وفد مصر باجتماعات المجلس التنفيذي لليونسكو وقيادة جهود حملة الترشيح المصري لمنصب المدير العام

وأشاد عبد العاطي بمساندة البرازيل للمرشح العربي والأفريقي الدكتور خالد العناني، مشيرًا إلى ما يتمتع به من كفاءة وخبرة تؤهلانه لقيادة المنظمة.

وأكد أن هذا الدعم يعكس الثقة الدولية في الترشيح المصري وقدرة العناني على تطوير دور اليونسكو وتعزيز رسالتها العالمية.