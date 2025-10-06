نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزير الخارجية يلتقي المندوب الدائم لجنوب إفريقيا لدى اليونسكو والرئيس الحالي للمجموعة الأفريقية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - التقى د. بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج يوم الاثنين ٦ أكتوبر بالمندوب الدائم لجنوب إفريقيا لدى منظمة اليونسكو والرئيس الحالي للمجموعة الأفريقية، وذلك على هامش أعمال المجلس التنفيذي للمنظمة في باريس.

أعرب الوزير عبد العاطي خلال اللقاء عن تقديره للجهود التي تبذلها جنوب إفريقيا في إطار رئاستها للمجموعة الأفريقية لدى اليونسكو، مشيدًا بالدور الفاعل الذي تضطلع به في الدفاع عن المصالح الأفريقية المشتركة داخل المنظمة.

كما أكد وزير الخارجية على أهمية الالتزام بقرارات المجلس التنفيذي للاتحاد الأفريقي والتي اعتمدت ثلاث مرات ترشيح د. خالد العناني لمنصب مدير عام اليونسكو كمرشح إفريقيا، حيث استعرض الوزير المؤهلات العلمية للدكتور خالد العناني، المرشح الأفريقي والعربي، وما يمتلكه من رؤية طموحة لتطوير عمل المنظمة وتعزيز دورها في خدمة أولويات القارة الأفريقية والدول النامية.

من جانبه، أثنى المندوب الدائم لجنوب إفريقيا على خبرات ومؤهلات د.خالد العناني باعتباره مرشح إفريقيا للمنصب، مثمنًا العلاقات المتميزة التي تجمع بين مصر وجنوب إفريقيا، ومؤكدًا حرص بلاده على مواصلة التنسيق مع مصر في إطار العمل الأفريقي المشترك داخل منظمة اليونسكو.