نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الزمالك يشكر جهاز الكرة واللاعبين على الروح القتالية ويؤكد: الأزمة في طريقها للحل مطلع الشهر المقبل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يتوجه مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة الكابتن حسين لبيب بالشكر لإدارة الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بقيادة جون إداوارد المدير الرياضي، وعبد الناصر محمد مدير الكرة، ويانيك فيريرا المدير الفني وجهازه المعاون واللاعبين على الروح التي أظهرها الجميع منذ بداية الموسم، وتجلت هذه الروح في المواقف الصعبة التي يمر بها الزمالك لا سيما سحب أرض النادي بمدينة السادس من أكتوبر مما أثر على التدفقات المالية الخاصة بمنظومة كرة القدم.

ويُقدر مجلس الإدارة نجاح جهاز الكرة في عزل الفريق عن هذه الأزمة، والتحلى بالعزيمة والإصرار من عناصر منظومة الكرة لتحقيق الهدف الذي تم وضعه منذ بداية الموسم وهو الدفاع عن شعار الزمالك بكل إخلاص مهما كانت التحديات والمعوقات.

كما يُشيد مجلس إدارة الزمالك، باحترافية وإخلاص اللاعبين خلال الفترة الماضية وتحملهم الظروف التي يمر بها النادي، ويؤكد المجلس أن العمل جاري على حلها من خلال القنوات الشرعية وإنهاء تلك الأزمة مطلع الشهر المقبل بصورة نهائية.

ويطالب مجلس إدارة الزمالك الجهاز الفني واللاعبين بمواصلة العمل الجاد وبذل كل نقطة عرق من أجل القلعة البيضاء، لتحقيق طموحات جماهيره في كل مكان.