نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. تشكيل الهلال الرسمي لمواجهة العدالة في كأس الملك في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن سيموني إنزاجي، المدير الفني لنادي الهلال، تشكيل فريقه الرسمي لمواجهة العدالة في المباراة التي ستقام مساء اليوم الإثنين على ملعب "مدينة الملك الأمير عبد الله بن جلوى الرياضية"، ضمن منافسات دور الـ32 من كأس الملك.

وتنطلق صافرة البداية لمباراة الهلال ضد العدالة في تمام الساعة التاسعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، العاشرة والنصف مساءً بتوقيت أبوظبي.

تشكيل الهلال الرسمي لمواجهة العدالة في كأس الملك

حراسة المرمى: ياسين بونو.

خط الدفاع: علي البليهي، حسان تمبكتي، علي لاجامي.

خط الوسط: عبد الكريم دراسي، عبد الإله المالكي، محمد كنو، متعب الحربي.

خط الهجوم: ماركوس ليوناردو، كايو سيزار، عبد الله الحمدان.

القنوات الناقلة لمباراة الهلال ضد العدالة في كأس الملك

يمكنكم مشاهدة مباراة الهلال ضد العدالة مساء اليوم الإثنين، عبر شبكة قنوات الثمانية، الناقل الحصري لمباريات بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتحديدًا الثمانية 1HD.