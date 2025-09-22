نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لحظة بلحظة.. إسدال الستار تدريجيا عن ترتيب اللاعبين المرشحين لجائزة الكرة الذهبية من الحادي عشر إلى الثلاثين في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

تبدأ في التاسعة بعد قليل من مساء اليوم الإثنين بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة فعاليات مراسم حفل جائزة الكرة الذهبية، والتي تقام على مسرح دو شاتليه، بالعاصمة الفرنسية باريس.

ويتابع «دوت الخليج الرياضي» مراسم حفل جائزة أفضل لاعب في العالم عن الموسم الماضي 2024-2025، كذلك العديد من الجوائز المقدمة من مجلة فرانس فوتبول الفرنسية، والتي يأتي على رأسها جائزة الكرة الذهبية.

وبدأت الصفحات الرسمية التابعة لجائزة «ballon d'or»، في نشر أسماء وترتيب اللاعبين بداية من المركز الثلاثين وحتى العاشر، والتي جاءت على النحو التالي:

رقم 30: مايكل أوليسي - بايرن ميونيخ

رقم 29: فلوريان فيرتز - ليفربول

رقم 28: فيرجيل فان دايك - ليفربول

رقم 27: ديكلان رايس - أرسنال

رقم 26: إيرلينج هالاند - مانشستر سيتي

رقم 25: دينزيل دومفريس - إنتر ميلان

رقم 24: فابيان رويز - باريس سان جيرمان

رقم 23: جود بيلينهجام - ريال مدريد

رقم 22: ماك أليستر - ليفربول

رقم 21: سيرهو جيراسي - بوروسيا دورتموند

رقم 20: لاوتارو مارتينيز - إنتر ميلان

رقم 19: جواو نيفيز - باريس سان جيرمان

رقم 18: سكوت ماكتومناي - نابولي

رقم 17: ليفاندوفسكي - برشلونة

رقم 16: فينسيوس جونيور - ريال مدريد

رقم 15: فيكتور غيوكيرس - أرسنال

رقم 14: ديزيري دوي - باريس سان جيرمان

رقم 13: هاري كين - بايرن ميونيخ

رقم 12: كفاراتسخيليا - باريس سان جيرمان

رقم 11: بيدري ـ برشلونة



وتنتظر جماهير كرة القدم على مستوى العالم الكشف حامل لقب جائزة الكرة الذهبية في النسخة الجارية، وبالأخص جماهير الكرة المصرية التي تمني النفس بتتويج اللاعب محمد صلاح بالتتويج بالكرة الذهبية.