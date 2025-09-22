نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تشكيل باريس سان جيرمان ومارسيليا في الدوري الفرنسي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

أعلن كلا من باريس سان جيرمان وأولمبيك مارسيليا عن تشكيلتهما للمباراة المقررة بينهما على ستاد فيلودروم وذلك ضمن منافسات الجولة الخامسة من بطولة الدوري الفرنسي في الموسم الحالي.

وتم تأجيل مباراة الديربي بين باريس سان جيرمان وأولمبيك مارسيليا بسبب سوء الأحوال الجوية المتوقعة في المدينة، حيث كان من المقرر أن تُقام المباراة في الساعة 7:45 مساء أمس الأحد ولكن تم تأجيل المباراة حسب ما أعلنته وكالة فرانس برس الفرنسية لاحتمال هطول أمطار غزيرة.



من المقرر أن يخوض باريس سان جيرمان المباراة بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: شوفالييه.

خط الدفاع: زابارني، أشرف حكيمي، ماركينيوس، باتشو.

خط الوسط: إيمري، فيتينيا، رويز.

خط الهجوم: مينديز، راموس، كفاراتسخيليا.

من المقرر أن يخوض مارسيليا المباراة بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: جيرونيمو رولي

خط الدفاع: مايكل موريللو، فاكوندو ميدينا، ليوناردو باليردي، بنيامين بافارد

خط الوسط: هوجبيجيرج، أوريلي، أنخيل جوميز

خط الهجوم: ماسون جرينوود، تيموتي وياه، جويري