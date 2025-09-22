نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر زد 2007 يفوز على سيراميكا بثنائية في دوري الجمهورية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

حقق فريق زد لكرة القدم مواليد 2007 الفوز على سيراميكا كليوباترا بهدفين دون مقابل، في اللقاء الذي جمع الفريقين على ملعب زد، ضمن منافسات الجولة الثانية لبطولة دوري الجمهورية.

سجل هدفي المباراة كلا من ياسين خالد ومحمود سلطان لصالح زد، ليحصد الفريق ثلاث نقاط هامة في بداية مشواره بالبطولة.

وحرص كابتن حمادة صدقي رئيس قطاع الناشئين بنادي زد، علي تقديم التهنئة للاعبين والجهاز الفني والمعاون علي الفوز اليوم، وحرص كابتن أحمد عبدالله المدير التنفيذي لنادي زد، علي دعم الفريق ومتابعة المباراة، وحرص علي تقديم التهنئة للاعبين والحديث معهم لمواصلة الانتصارات.

ويقود الجهاز الفني والإداري والطبي لفريق زد مواليد 2007 كلا من:

المدير الفني: ك/ باترك جيريفرارس

مدرب عام: ك/ أحمد محي الدين

مدرب عام: ك/ نعمان سامي عبدالعزيز

مدرب حراس: ك/ حسن علي

إداري: ك/ عمرو كرم

إداري: ك/ عماد عبدالهادي

طبيب عظام: د/ مينا لطيف

أخصائي: د/ محمد حسام الدين

مدرب أحمال: ك/ عمر محمود سعد

مسؤول مهمات: حسن عمران



ومن المقرر أن يواصل فريق زد استعداداته للجولات المقبلة من بطولة دوري الجمهورية، في إطار سعيه لتقديم نتائج إيجابية خلال الموسم.