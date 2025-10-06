نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر «التضامن الاجتماعي» تشارك في إحياء اليوم العالمي للشلل الدماغي وتؤكد دعمها الشامل للأشخاص ذوي الإعاقة في المقال التالي

تشارك وزارة التضامن الاجتماعي في فعاليات اليوم العالمي للشلل الدماغي، الذي يوافق السادس من أكتوبر من كل عام، تأكيدًا لالتزامها بدعم وتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة، وبخاصة ذوي الإعاقة الحركية الناتجة عن الشلل الدماغي، وتعزيز الوعي المجتمعي بحقوقهم وتمكينهم من المشاركة الفاعلة في مختلف مجالات الحياة.

وأكدت الوزارة أن الشلل الدماغي يُعد من أكثر أنواع الإعاقات الحركية شيوعًا بين الأطفال، وينتج عن خلل أو تلف في الدماغ خلال فترة النمو، مما يؤثر على الحركة والتوازن والتواصل، دون أن يرتبط بالضرورة بضعف القدرات الذهنية أو الفكرية.

وفي هذا الإطار، تنفذ وزارة التضامن الاجتماعي منظومة متكاملة من البرامج والخدمات تستهدف الأشخاص ذوي الشلل الدماغي وأسرهم، ضمن جهودها لتوفير الحماية الاجتماعية والرعاية المتكاملة. وتشمل هذه الجهود:

تقديم خدمات العلاج الطبيعي والتأهيل من خلال المراكز والمؤسسات التابعة للوزارة.

توفير الأجهزة التعويضية والأدوات المساعدة لتحسين جودة حياة الأشخاص ذوي الإعاقة الحركية.

إصدار بطاقات إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة التي تُمكّنهم من الحصول على الامتيازات والحقوق المقررة وفقًا لقانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة رقم 10 لسنة 2018 ولائحته التنفيذية.

تقديم الدعم النقدي والمعنوي للأسر من خلال برنامج “كرامة” ومشروعات التمكين الاقتصادي.

تنفيذ حملات توعية مجتمعية لتعزيز ثقافة الدمج والحقوق في مختلف المحافظات.

تنظيم برامج للتأهيل المهني وتوفير فرص تشغيل لائقة بالتعاون مع الجمعيات الأهلية وشركاء التنمية.



وفي إطار دعمها للابتكار في مجال التأهيل الحركي، قدّم بنك ناصر الاجتماعي دعمًا لجمعية «واحة نور الحياة» بأحدث الأجهزة العالمية المستخدمة في التأهيل العصبي والحركي، من بينها جهاز C-MiII VR بقيمة 12 مليون جنيه، والذي يمثل نقلة نوعية في استخدام تقنيات الواقع الافتراضي لتحسين الحركة والتوازن وتنمية القدرات الوظيفية للأطفال ذوي الإعاقة الحركية.

كما أنشأت الوزارة، بالتعاون مع جامعة الدول العربية والصندوق العربي للعمل الاجتماعي، مشروعًا متخصصًا لخدمة الأطفال ذوي الشلل الدماغي داخل مجمع خدمات الإعاقة بعين شمس، لتقديم خدمات العلاج الطبيعي والتأهيل والتدخل المبكر، في نموذج رائد للتعاون العربي في دعم الأشخاص ذوي الإعاقة.

