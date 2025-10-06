نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل- السيدة انتصار السيسي: نستلهم من روح أكتوبر معاني التضحية والانتماء ونغرسها في نفوس أبنائنا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قدمت السيدة انتصار السيسي، قرينة رئيس الجمهورية، التهنئة والتقدير إلى القوات المسلحة المصرية بمناسبة الذكرى الثانية والخمسين لانتصارات السادس من أكتوبر المجيدة، مؤكدة أن هذه المناسبة تمثل مصدر فخر واعتزاز لكل مصري.

وجاءت تهنئة السيدة انتصار السيسي عبر منشور رسمي على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، حيث عبّرت فيه عن تقديرها العميق لتضحيات أبطال القوات المسلحة وشهداء الوطن الذين قدموا أرواحهم فداءً لمصر.

رسالة وطنية تحمل معاني الفداء والانتماء

قالت قرينة الرئيس: "في هذه المناسبة العزيزة، ذكرى انتصارات أكتوبر، أستحضر بكل التقدير تضحيات شهدائنا الأبرار وبطولات رجال قواتنا المسلحة. نستلهم من روح أكتوبر معاني التضحية والانتماء، ونغرسها في نفوس أبنائنا وبناتنا، ليظل هذا الوطن حصنًا منيعًا بسواعد شبابه وإرادة شعبه العظيم".

وتؤكد كلمات السيدة انتصار السيسي على أهمية غرس قيم الانتماء والتضحية في الأجيال الجديدة، ليستمر عطاؤهم في حماية الوطن وبناء مستقبله على أسس من الوعي الوطني والإخلاص لمصر.

روح أكتوبر باقية في وجدان المصريين

وتأتي تهنئة قرينة الرئيس في إطار الاحتفالات الوطنية التي تشهدها الدولة المصرية بهذه الذكرى الخالدة، التي تجسد إرادة الشعب المصري وصموده في مواجهة التحديات، حيث يظل يوم السادس من أكتوبر رمزًا للعزة والكرامة والنصر.