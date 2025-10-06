أخبار مصرية

وزيرة التضامن تكرم اللجنة العليا لمتابعة الشكاوى تقديرًا لتميزها في الأداء المؤسسي

أحمد جودة - القاهرة -  

كرمت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، اللجنة العليا لمتابعة الشكاوى والطلبات والخدمات بالوزارة، تقديرًا لجهودها المتميزة خلال شهر سبتمبر الماضي، وذلك بحضور الأستاذ أيمن عبد الموجود، الوكيل الدائم للوزارة.

وقامت وزيرة التضامن الاجتماعي بتسليم شهادات التقدير لأعضاء اللجنة برئاسة الأستاذة رانيا عزت، رئيسة الإدارة المركزية لشؤون مكتب الوزيرة، والسادة رؤساء الإدارات المركزية ومديري العموم أعضاء اللجنة، تثمينًا لإخلاصهم وتفانيهم في أداء مهامهم، وهو ما انعكس على تحقيق نسب إنجاز مرتفعة في معدلات العمل ومتابعة شكاوى وطلبات المواطنين بكفاءة وفاعلية.

ويأتي هذا التكريم في إطار سياسة الوزارة لتكريم القطاعات المتميزة وتطبيق منظومة التقييم المؤسسي لمختلف إداراتها وقطاعاتها، بما يعزز من كفاءة الأداء وجودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

الجدير بالذكر أن وزيرة التضامن الاجتماعي كانت قد أصدرت قرارًا بتشكيل اللجنة العليا لمتابعة الشكاوى والطلبات والخدمات برئاسة الأستاذة رانيا عزت، وعضوية رؤساء الإدارات المركزية، وذلك تنفيذًا لقرار دولة رئيس مجلس الوزراء رقم 2564 لسنة 2024 بشأن إعادة تنظيم منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة، والتقسيمات الإدارية لخدمة المواطنين، بهدف رفع كفاءة الاستجابة للشكاوى وتحسين جودة الخدمات.
 

1000571355
1000571354
1000571353
1000571352
فاطمة نصر

