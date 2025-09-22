نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل- تغطية حفل الكرة الذهبية 2025.. ترتيب اللاعبين ومنافسة صلاح على اللقب في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تغطية حفل الكرة الذهبية 2025.. ترتيب اللاعبين ومنافسة صلاح على اللقب.

تغطية مباشرة لحفل الكرة الذهبية 2025 في باريس.. تعرف على ترتيب اللاعبين من المركز 30 وحتى العاشر، ومنافسة محمد صلاح مع أبرز نجوم أوروبا على جائزة بالون دور.

باريس تستضيف الحدث الأبرز

تنطلق اليوم في العاصمة الفرنسية باريس فعاليات حفل تسليم جائزة الكرة الذهبية 2025، التي تقدمها مجلة فرانس فوتبول الفرنسية سنويًا لاختيار أفضل لاعب في العالم.

ويترقب عشاق الساحرة المستديرة حول العالم لحظة الإعلان عن هوية الفائز بالنسخة الـ69 من الجائزة، وسط أجواء احتفالية يشارك فيها كبار نجوم اللعبة.

إقرأ المزيد..لحظة بلحظة.. إسدال الستار تدريجيا عن ترتيب اللاعبين المرشحين لجائزة الكرة الذهبية من الحادي عشر إلى الثلاثين

محمد صلاح ينافس بين 30 نجمًا عالميًا

يتصدر اسم المصري محمد صلاح قائد منتخب مصر ونجم ليفربول الإنجليزي قائمة المرشحين هذا العام، حيث يدخل في منافسة قوية مع 29 لاعبًا من أبرز نجوم أوروبا.

ويأمل صلاح أن يصبح أول لاعب عربي يحصد الجائزة التاريخية، وثاني لاعب أفريقي بعد جورج وياه.

إعلان ترتيب اللاعبين تباعًا

كشفت اللجنة المنظمة عن ترتيب اللاعبين من المركز الـ30 وحتى صاحب اللقب.

وقد جاء الترتيب كالتالي:

المركز 30: مايكل أوليسي (بايرن ميونيخ)

المركز 29: فلوريان فيرتز (ليفربول)

المركز 28: فيرجيل فان دايك (ليفربول)

المركز 27: ديكلان رايس (أرسنال)

المركز 26: إيرلينج هالاند (مانشستر سيتي)

المركز 25: دينزيل دومفريس (إنتر ميلان)

المركز 24: فابيان رويز (باريس سان جيرمان)

المركز 23: جود بيلينجهام (ريال مدريد)

المركز 22: أليكسيس ماك أليستر (ليفربول)

المركز 21: سيرهو جيراسي (بوروسيا دورتموند)

المركز 20: لاوتارو مارتينيز (إنتر ميلان)

المركز 19: جواو نيفيز (باريس سان جيرمان)

المركز 18: سكوت ماكتوميناي (نابولي)

المركز 17: روبرت ليفاندوفسكي (برشلونة)

المركز 16: فينيسيوس جونيور (ريال مدريد)

المركز 15: فيكتور جيوكيريس (أرسنال)

المركز 14: ديزيري دوي (باريس سان جيرمان)

المركز 13: هاري كين (بايرن ميونيخ)

المركز 12: خفيتشا كفاراتسخيليا (باريس سان جيرمان)

المركز 11: بيدري (برشلونة)

وصول النجوم وبداية الحفل

بدأت عدسات الكاميرات في نقل لحظات وصول اللاعبين إلى مسرح دو شاتيليه، وكان من بين الحاضرين النجم الإسباني الواعد لامين يامال، الذي يترشحه العديد من التقارير ليكون منافسًا قويًا على اللقب بجانب ديمبيلي وصلاح.

ترقب عالمي قبل إعلان الفائز

ينطلق الحفل بعد قليل وسط ترقب جماهيري هائل على مستوى العالم، حيث سيتم الإعلان عن الفائز بجائزة الكرة الذهبية، إلى جانب جوائز أخرى مثل جائزة ياشين لأفضل حارس، وكوبا لأفضل لاعب شاب، وتشكيلة العام