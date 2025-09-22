نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الآن حفل الكرة الذهبية 2025.. مفاجآت الحفل وتتويج الأبطال في باريس في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - الكرة الذهبية 2025.. مفاجآت الحفل وتتويج الأبطال في باريس.

حفل الكرة الذهبية 2025 في باريس.. تعرف على الفائزين، أبرز الجوائز الموازية، غياب الأندية الكبرى، وتأثير التتويج على مسيرة اللاعبين في عالم كرة القدمصلاح وديمبيلي ويامال في دائرة الضوء.

شهد مسرح دو شاتيليه في العاصمة الفرنسية باريس مساء الاثنين 22 سبتمبر 2025 حفل تسليم جائزة الكرة الذهبية في نسخته الـ69، وسط حضور إعلامي وجماهيري ضخم، ومتابعة عالمية عبر قنوات البث المباشر.

وقد تصدر المشهد كل من النجم المصري محمد صلاح، والفرنسي عثمان ديمبيلي، والإسباني الواعد لامين يامال الذين كانوا الأبرز في سباق التتويج.

الإعلان عن الفائز بالكرة الذهبية

كشفت مجلة فرانس فوتبول عن هوية الفائز بأهم جائزة فردية في كرة القدم، حيث كان التتويج هذه المرة مختلفًا عن السنوات الماضية، بعد موسم حافل بالمفاجآت والمنافسة القوية.

الفوز بالكرة الذهبية لم يكن مجرد تكريم شخصي، بل رسالة واضحة عن قيمة العمل الجماعي، واستمرارية الأداء العالي على مدار الموسم.

الجوائز الموازية تضيف بريقًا

خاصًا لم يقتصر الحفل على إعلان الفائز بالكرة الذهبية، بل تخلله تسليم جوائز أخرى مهمة، حيث حصل أحد أبرز حرا طبس أوروبا على جائزة ياشين لأفضل حارس مرمى، فيما نال لاعب شاب موهوب جائزة كوبا لأفضل لاعب صاعد، إلى جانب تكريم أفضل هداف بجائزة جيرد مولر، والإعلان عن تشكيلة العام التي جمعت أفضل 11 لاعبًا في العالم.

غياب أندية كبرى يثير الجدل

ولعل أبرز ما أثار الجدل خلال الحفل هو غياب بعض الأندية الكبرى مثل ريال مدريد، باريس سان جيرمان، وبايرن ميونيخ عن المشاركة الرسمية في المناسبة، وهو ما فسره البعض بخلافات حول تنظيم الجوائز أو تركيز الأندية على استحقاقاتها المحلية والأوروبية.

تأثير الفوز على مسيرة اللاعبين

يرى خبراء كرة القدم أن التتويج بالكرة الذهبية لا يقاس فقط بقيمة التمثال الذهبي الذي لا يتجاوز ثمنه 3 آلاف يورو، وإنما بما يترتب عليه من مكاسب معنوية ومادية ضخمة.

إذ يؤدي الفوز إلى رفع القيمة السوقية للاعب، ويمنحه فرصًا أكبر لعقود إعلانية، إضافة إلى تعزيز مكانته بين أساطير اللعبة.

احتفاء عالمي على مواقع التواصل

شهدت منصات التواصل الاجتماعي تفاعلًا هائلًا عقب إعلان الفائزين، حيث تصدر وسم "Ballon d'Or 2025" الترند العالمي، وتنوعت التعليقات بين منتظرين الفائزين ومطالبين بمراجعة معايير الاختيار، ما يعكس حجم الشغف الجماهيري بهذه الجائزة