الزمالك يعيد تشكيل المكتب التنفيذي.. وتكليف هشام نصر بتقديم التصور الجديد لمجلس الإدارة

أحمد جودة - القاهرة - قرر مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة الكابتن حسين لبيب في اجتماعه، الذي عقد مساء اليوم الاثنين، بحضور أعضاء المجلس، إعادة تشكيل المكتب التنفيذي بالنادي، وتكليف المهندس هشام نصر نائب رئيس النادي بتقديم التصور من جانبه إلى مجلس الإدارة قبل اعتماده رسميًا.



يأتي هذا القرار من جانب مجلس الإدارة في إطار سعي النادي لمنح الفرص لأعضاء المجلس القادرين على تحقيق الإضافة المطلوبة والاستفادة من خبراتهم، بهدف تحسين جودة العمل داخل النادي.