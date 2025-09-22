نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل- بالبث المباشر حفل الكرة الذهبية 2025.. تعرف على ترتيب محمد صلاح في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - القنوات الناقلة لحفل الكرة الذهبية 2025 وموعد انطلاق الحدث العالمي.

تعرف على موعد حفل الكرة الذهبية 2025 والقنوات الناقلة بث مباشر مجانًا عبر beIN Sports NEWS، وقائمة اللاعبين المرشحين وعلى رأسهم محمد صلاح وأشرف حكيمي.

باريس تحتضن ليلة تتويج الأفضل

تتجه أنظار عشاق كرة القدم حول العالم اليوم الإثنين 22 سبتمبر 2025 نحو العاصمة الفرنسية باريس، حيث يقام حفل توزيع جائزة الكرة الذهبية «بالون دور» في نسخته الـ69 على مسرح دو شاتليه العريق.

ويعد هذا الحفل الأهم في عالم كرة القدم، إذ يشهد تتويج أفضل لاعب في العالم بجائزة الكرة الذهبية التي تمنحها مجلة «فرانس فوتبول» الفرنسية سنويًا، إلى جانب جوائز أخرى مثل جائزة أفضل لاعبة، جائزة ياشين لأفضل حارس مرمى، وجائزة كوبا لأفضل لاعب شاب.

القنوات الناقلة وبث مباشر مجاني

يُذاع حفل الكرة الذهبية مباشرة عبر شاشة beIN Sports NEWS HD، وهي القناة المفتوحة التي تنقل الحدث مجانًا للجماهير.

كما يمكن متابعة الحفل عبر الإنترنت من خلال البث المباشر على قناة بي إن سبورتس الإخبارية عبر موقع يوتيوب.

تردد قناة beIN Sports NEWS HD الناقلة للحفل

التردد: 11054

معدل الاستقطاب: أفقي

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 4/3

إقرأ المزيد..عاجل- تغطية حفل الكرة الذهبية 2025.. ترتيب اللاعبين ومنافسة صلاح على اللقب

بث مباشر حفل الكرة الذهبية 2025

بتوقيت الدول العربية مصر والسعودية والكويت: 9 مساءً

باريس: 8 مساءً

المغرب وتونس والجزائر: 7 مساءً

السودان وليبيا: 8 مساءً

بهذا التوقيت، سيكون عشاق المستديرة على موعد مع لحظة الإعلان عن الفائز بالجائزة الفردية الأهم في كرة القدم العالمية.

محمد صلاح وحكيمي ضمن قائمة المرشحين

تضم القائمة النهائية 30 لاعبًا يتنافسون على الجائزة، بينهم نجمان عربيان بارزان هما:

محمد صلاح (ليفربول) قائد منتخب مصر.

أشرف حكيمي (باريس سان جيرمان) نجم منتخب المغرب.

ويتواجد في القائمة أيضًا كبار النجوم مثل كيليان مبابي (ريال مدريد)، عثمان ديمبيلي (باريس سان جيرمان)، لامين يامال (برشلونة)، إيرلينج هالاند (مانشستر سيتي)، وهاري كين (بايرن ميونخ).

النسخة السابقة والفائز المرتقب

شهدت النسخة الماضية فوز رودري لاعب منتخب إسبانيا ومانشستر سيتي بالجائزة بعد منافسة قوية مع فينيسيوس جونيور نجم ريال مدريد.

ومع ترقب نسخة هذا العام، تتوقع الصحف العالمية منافسة شرسة بين أكثر من اسم بارز، فيما يحلم الجمهور العربي برؤية محمد صلاح أو أشرف حكيمي يصعدان إلى منصة التتويج.