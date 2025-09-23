نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بهدف نظيف.. الهلال يهزم العدالة ويتأهل لدور الـ16 بكأس خادم الحرمين الشريفين في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تأهل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال إلى دور الـ16 بكأس خادم الحرمين الشريفين بعد الفوز أمام نظيره العدالة بهدف نظيف في المباراة التي أقيمت مساء اليوم الإثنين على ملعب "مدينة الأمير عبد الله بن جلوى الرياضية".

أحداث مباراة الهلال والعدالة في كأس الملك

تمكن عبد الله الحمدان من تسجيل أول أهداف اللقاء لصالح الهلال في الدقيقة 2+45، بعد تمريرة من محمد كنو إلى الحمدان الذي سدد تسديدة رائعة من خارج منطقة الجزاء، سكنت في الزاوية اليسرى للمرمى.

وسدد محمد كنو لاعب الهلال في الدقيقة 54، تسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء، ولكن مرت أعلى العارضة

وصوب عبد الكريم دراسي لاعب الهلال في الدقيقة 72، تصويبة رائعة من خارج منطقة الجزاء، ولكن مرت بمحاذاة القائم الأيمن للمرمى.

واحتسب حكم اللقاء ركلة حرة لصالح الهلال في الدقيقة 81، نفذها محمد كنو بتسديدة مباشرة، ولكن مرت أعلى العارضة.

وأطلق محمد القحطاني لاعب الهلال في الدقيقة 90، تسديدة رائعة من داخل منطقة الجزاء، ولكن أبعدها ببراعة الحارس من أعلى يمين مرماه إلى ركلة ركنية.

وفي الوقت بدل الضائع من عمر اللقاء وتحديدًا عند الدقيقة 4+90، سدد عبد الله الرديف تسديدة أرضية من خارج منطقة الجزاء، ولكن مرت بجوار القائم الأيسر للمرمى.