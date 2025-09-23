نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل- الفــــــــــــتى الذهبي عثمان ديمبيلي يحصل على جائزة الكرة الذهبية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - عثمان ديمبلي الفائز بجائزة Ballon d’Or 2025.. تغطية مباشرة لحظة بلحظة.

إليك تحليل المنافسة بين المرشحين

1. عثمان ديمبيلي (PSG) الفائز بالجائزة

يحتل ديمبلي مكانة مميزة هذا الموسم بعد موسم استثنائي مع باريس سان جيرمان، حيث ساهم بشكل كبير في تحقيق الثلاثية (الدوري المحلي + دوري الأبطال + كأس فرنسا).

– الأرقام الهجومية لـ ديمبلي مميزة، خصوصًا في دوري الأبطال، مما يجعله المفضل لدى المراهنات والكتب الرياضية.

2. لامين يامال (برشلونة)

الشاب الإسباني قدم موسمًا رائعًا أيضًا من حيث الإسهامات في الأهداف والتمريرات الحاسمة، إلى جانب تأثيره في المباريات الكبيرة.

– رغم صغر سنه مقارنة بالمرشحين الآخرين، لكنه يحظى بدعم واسع بين الجماهير والنقاد كصوت جديد في المشهد العالمي.

3. محمد صلاح (ليفربول)

صلاح قدم أداءً ممتازًا في الدوري الإنجليزي وسجل وأتاح فرصًا محورية، ويُعد من الأسماء التي لا يمكن تجاهلها في القائمة.

– لكن المنافسة قوية، خاصة أن الإنجازات القارية (كدوري الأبطال) غالبًا ما تلعب دورًا كبيرًا في التقييم النهائي.

وجود ديمبلي وجولة برشلونة في البطولات الأوروبية يُعطيهم أفضلية في هذا الجانب.

4. مرشحون آخرون

مثل رافينيا، فينيسيوس جونيور، فيتينا، فيتينيا – لديهم مواسم قوية أيضًا، لكن يصعب عليهم التغلب على عامل الإنجاز الجماعي أو التأثير في الأدوار النهائية لدوري الأبطال.

وبناءً على التحليلات، الأرقام، وآراء الخبراء، الفائز بالكرة الذهبية 2025 هو: