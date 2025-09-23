نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. ترتيب محمد صلاح في جائزة الكرة الذهبية 2025 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حصل النجم المصري محمد صلاح لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول الإنجليزي، على المركز الرابع في ترتيب الكرة الذهبية "بالون دور" المقامة حاليا في العاصمة الفرنسية باريس.

كما جاء النجم البرازيلي رافينيا لاعب فريق برشلونة الإسباني، في المركز الخامس، وفيتينا في المركز الثالث في ترتيب أفضل لاعب في العالم.

وتوج الإسباني لامين يامال لاعب برشلونة الإسباني، بجائزة أفضل لاعب شاب بجوائز البالون، بينما فاز لويس إنريكي المدير الفني لفريق باريس سان جيرمان بجائزة أفضل مدرب في العالم، وتوج فريق باريس سان جيرمان، كأفضل نادي في العالم.