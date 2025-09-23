نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لاعب غزل المحلة يغادر المستشفى بعد إصابته المرعبة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - صرّح الدكتور خالد الجميزي – طبيب الفريق الأول لكرة القدم بنادي غزل المحلة – أن اللاعب الإيفواري موري توريه قد تعرض لإصابة قوية خلال الشوط الثاني من مباراة الفريق أمام بتروجيت، نتج عنها فقدانه الوعي لثوانٍ، إضافة إلى جرح قطعي في الرأس وتجمع دموي كبير أسفل الجلد.

وأشار الجميزي إلى أن اللاعب نُقل على الفور إلى مستشفى المقاولون العرب لإجراء الفحوص الطبية اللازمة، حيث خضع لأشعة مقطعية أثبتت سلامته وعدم تعرضه لأي نزيف داخلي أو كسر في الجمجمة.

وأكد طبيب الفريق أن اللاعب غادر المستشفى بعد الاطمئنان على حالته الصحية وهو في طريقه إلى المحلة، مقدمًا الشكر لرجال الإسعاف باستاد المقاولون والطاقم الطبي بالمستشفى على سرعة الاستجابة والرعاية الطبية التي قدموها.