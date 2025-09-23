نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر القوة الضاربة الهجومية تحكم تشكيل أهلي جدة أمام بيراميدز في كأس القارات في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستضيف فريق أهلي جدة السعودي نظيره فريق بيراميدز، مساء اليوم الثلاثاء، وذلك في إطار مباراة كأس القارات الثلاث آسيا وإفريقيا والمحيط الهادئ، والتي ستقام على ملعب الإنماء (الجوهرة المشعة) بمدينة جدة السعودية.

ويستعد بطل آسيا فريق الأهلي السعودي لخوض دربا جديدا في مشواره القاري، حيث يطمح في حصد لقب كأس القارات الثلاث، ومواصلة الزحف نحو التأهل إلى الدور نصف النهائي من بطولة كأس القارات للأندية.

ومن المتوقع أن يبدأ المدير الفني الألماني لفريق الأهلي ماتياس يايسله، بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: إدوارد ميندي

خط الدفاع: زياد الجهني – ميريح ديميرال – روجر إيبانيز – علي مجرشي

خط الوسط: فرانك كيسيه – ماثيو دامس – إنزو ميلوت

الهجوم: إيفان توني – فراس البريكان – رياض محرز.

ومن المقرر أن تذاع المباراة عبر منصة شاهد بصوت المعلق الرياضي أحمد النفسية، كما ستنقل عبر قناة الفيفا على اليوتيوب.

يذكر أن فريق بيراميدز وصل إلى هذا الدور، بعد الفوز بثلاثية نظيفة في المباراة الماضية أمام فريق أوكلاند سيتي النيوزيلندي.