ثلاثي ريال مدريد بلا دقائق لعب.. والفرصة تقترب مع كأس الملك

أحمد جودة - القاهرة -

أحدث تشابي ألونسو تحولًا ملحوظًا في غرفة ملابس ريال مدريد هذا الموسم، بعد أن جعل سياسة المداورة قاعدة ثابتة في أولى جولات الدوري الإسباني، وهو ما كان شبه مستحيل في عهد المدربين السابقين. ورغم ذلك، لا يزال هناك ثلاثة لاعبين لم يشاركوا ولو لدقيقة واحدة منذ انطلاق الموسم الجديد، ولكل منهم وضعية مختلفة.

ميندي يواصل رحلة التعافي

الحالة الأكثر تعقيدًا تخص الفرنسي فرلان ميندي، الذي لا يزال يتعافى من الإصابة التي تعرض لها في نهائي كأس الملك الموسم الماضي (أبريل 2025). استمرار معاناته حال دون ظهوره مع الفريق في مونديال الأندية وأبعده أيضًا عن الأسابيع الأولى من الليغا. ألونسو أكد أنه لن يجازف بالدفع بالظهير الأيسر حتى يستعيد جاهزيته الكاملة.

إندريك.. جاهز لكن مؤجل

المهاجم البرازيلي إندريك، صاحب القميص رقم 9، بدأ الموسم مصابًا لكنه تعافى في الوقت ذاته مع جود بيلينغهام وإدواردو كامافينغا. ورغم ذلك، فضّل ألونسو إشراك الثنائي في مواجهة إسبانيول الأخيرة، مؤجلًا عودة المهاجم الشاب إلى مباراة منتصف الأسبوع.

لونين ينتظر فرصته

أما الحارس الأوكراني أندري لونين، فهو الوحيد بين الثلاثي الذي لم يعانِ من أي إصابة. غير أن المستوى العالي لزميله تيبو كورتوا ومكانته المرموقة جعلا من المستحيل تقريبًا إبعاده عن التشكيل الأساسي في الدوري ودوري الأبطال.

لكن المدرب الباسكي يرى أن كأس الملك تمثل فرصة مثالية لمنح لونين دقائق لعب، ليبقى في أجواء المنافسة تحسبًا لأي طارئ. إذ يعتبره الجهاز الفني الخيار الأول لتعويض كورتوا في حال تعرض الأخير لإصابة، كما حدث في الموسمين الماضيين.

