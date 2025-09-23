نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لاعب برشلونة يخضع لجراحة في الركبة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قال برشلونة حامل لقب دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم، إن لاعب وسطه غافي سيخضع لجراحة في الركبة لعلاج إصابة بالغضروف.

وأصيب الدولي الإسباني (21 عامًا)، الذي أصيب بقطع في الرباط الصليبي الأمامي للركبة في نوفمبر (تشرين الثاني) 2023، بركبته اليمنى أثناء التدريب في أغسطس (آب) الماضي، بعد مشاركته في أول مباراتين لبرشلونة هذا الموسم.

وفي حين لم يقدم برشلونة جدولًا زمنيًا لتعافي غافي، ذكرت وسائل إعلام إسبانية أنه قد يغيب عن الملاعب لمدة تتراوح بين 5 و6 أسابيع.

وقال برشلونة في بيان أمس (الاثنين): «خضع غافي لاختبارات رياضية مكثفة بعد الانتهاء من برنامج العلاج للإصابة الشعاعية في الغضروف الداخلي في ركبته اليمنى. الاستنتاج هو أنه لضمان أفضل تعافٍ ممكن وعودة قوية للمنافسات، سيخضع غافي اليوم (الثلاثاء) لفحص بالمنظار».

وخسر النادي الكاتالوني أيضًا خدمات لاعب الوسط فيرمين لوبيز، الذي سيغيب عن الفريق لمدة 3 أسابيع بعد تعرضه لإصابة في عضلة الساق خلال فوز الفريق 3 - صفر على خيتافي يوم الأحد الماضي.

ويحل برشلونة، الذي يتأخر بنقطتين عن ريال مدريد المتصدر في الدوري الإسباني، ضيفًا على ريال أوبييدو في الدوري يوم الخميس المقبل.