نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ميدو يهاجم رابطة الأندية بسبب بيراميدز: "قلة احترام وتقدير" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - هاجم أحمد حسام ميدو لاعب الزمالك والمنتخب السابق، رابطة الأندية بسبب قرار إقامة مباراة الزمالك والجونة في نفس موعد مباراة بيراميدز ونادي أهلي جدة، ووصف ميدو القرار بأنه "قلة احترام وتقدير" من رابطة الأندية لنادي بيراميدز، مؤكدًا أن بيراميدز يمثل مصر ويستحق الاحترام.

وأضاف ميدو أن بيراميدز يتعرض لظلم واضح بسبب منافسته الشرسة على البطولات، وقال: "مش فاهم إيه سر إصرار المسئولين إنهم مايدوش بيراميدز حقه، وكأنه بيتعاقب على أنه تجرأ وأصبح منافسا شرسا على كل البطولات!!".

ويذكر أن مباراة بيراميدز وأهلي جدة ستقام اليوم الثلاثاء في بطولة كأس إنتركونتيننتال، وستكون فرصة لبيراميدز لتحقيق إنجاز كبير.

