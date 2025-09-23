الأكاديمية الأولمبية العمانية تنظم دورة إصابات الملاعب والتأهيل الرياضي

انطلقت صباح أمس «الاثنين» دورة إصابات الملاعب والتأهيل الرياضي التي تنظمها الأكاديمية الأولمبية العُمانية باللجنة الأولمبية العُمانية، بمشاركة مجموعة من المختصين والمهتمين من مختلف القطاعات ذات الصلة بالطب الرياضي والعلاج الطبيعي والتدريب الرياضي، وتستمر لمدة ثلاثة أيام متواصلة.

وتهدف الدورة إلى رفع مستوى الوعي والمعرفة بكيفية التعامل مع الإصابات الرياضية، بدءًا من التعرف على أسبابها وأنواعها، مرورا باستراتيجيات الوقاية منها، ووصولا إلى أساليب العلاج الأولي والتأهيل، بما يسهم في حماية الرياضيين والمحافظة على استمرارية عطائهم في الملاعب.

ويقدم الدورة الدكتور عبد الحميد بن عبد الله الكيتاني - أستاذ مساعد بقسم العلاج الطبيعي في كلية العلوم الصحية بجامعة نزوى - مستعرضًا محاور متنوعة تشمل الوقاية من الإصابات الرياضية، والإحماءات الصحيحة، ومشاكل القدم والحذاء، والتغذية الرياضية، والاستشفاء البدني والنفسي، وفحص الرباط الصليبي باستخدام الأجهزة الحديثة.

كما تتضمن الدورة تطبيقات عملية متنوعة، مثل استخدام الفوم رولر للتخلص من التشنجات، والإطالات وتمارين المرونة، وطرق التدليك الطبي، والعلاج باللاصق الطبي لوتر العرقوب، والدش البارد كوسيلة من وسائل الاستشفاء، الأمر الذي يمنح المشاركين فرصة لاكتساب خبرة عملية مباشرة في التعامل مع مختلف الحالات.

وتكتسب هذه الدورة أهميتها من كونها تواكب التطورات الحديثة في مجال الطب الرياضي، وتعمل على إعداد كوادر مؤهلة قادرة على التدخل السريع ومعالجة الإصابات، إلى جانب تصميم برامج تأهيلية متكاملة تُمكّن الرياضي من العودة للملاعب بأفضل صورة بدنية ونفسية.