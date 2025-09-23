نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بث مباشر مباراة الأهلي وحرس الحدود اليوم في الدوري المصري 2025.. الموعد والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - بث مباشر مباراة الأهلي وحرس الحدود اليوم في الدوري المصري 2025

تترقب جماهير الكرة المصرية، وخاصة عشاق النادي الأهلي، المواجهة المرتقبة التي ستجمع بين الأهلي وحرس الحدود، مساء اليوم الثلاثاء، على ملعب الكلية الحربية ضمن منافسات الجولة الثامنة من بطولة الدوري المصري الممتاز «دوري نايل» للموسم الكروي 2024-2025.

مباراة الأهلي وحرس الحدود اليوم في الدوري المصري 2025

يدخل الأهلي اللقاء بمعنويات مرتفعة بعد فوزه الأخير على سيراميكا كليوباترا، ويبحث عن تحقيق الفوز لمواصلة سلسلة الانتصارات وتحسين وضعه في جدول ترتيب الدوري الذي يشهد منافسة شرسة هذا الموسم. أما فريق حرس الحدود فيدخل اللقاء بهدف تحقيق نتيجة إيجابية تضمن له تحسين موقفه في المسابقة.

موعد مباراة الأهلي وحرس الحدود اليوم

تنطلق مباراة الأهلي وحرس الحدود اليوم الثلاثاء الموافق 23 سبتمبر 2025، في تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، على ملعب الكلية الحربية، وذلك ضمن منافسات الجولة الثامنة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وحرس الحدود بث مباشر

تنقل مباراة الأهلي وحرس الحدود عبر شاشة قنوات أون تايم سبورتس الفضائية، وتحديدًا على قناة On Time Sports 1، مع تعليق المعلق الرياضي محمد الغياتي.

موقف الأهلي قبل مواجهة حرس الحدود

يدخل الأهلي المباراة وهو في المركز الحادي عشر بجدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 9 نقاط، حصدها من انتصارين وثلاثة تعادلات، بينما خسر مباراة وحيدة أمام بيراميدز. ويسعى الفريق بقيادة مديره الفني المؤقت عماد النحاس إلى تحقيق الفوز من أجل رفع رصيده إلى 12 نقطة، والقفز إلى المركز الرابع، والاقتراب من صدارة الترتيب التي يحتلها الزمالك برصيد 16 نقطة.

تشكيل الأهلي المتوقع ضد حرس الحدود

من المتوقع أن يبدأ الأهلي اللقاء بتشكيل يضم:

حراسة المرمى: محمد الشناوي

خط الدفاع: محمد هاني – ياسر إبراهيم – العش – أحمد كوكا

خط الوسط: مروان عطية – محمد علي بن رمضان – تريزيجيه

خط الهجوم: أشرف بن شرقي – جراديشار – طاهر محمد طاهر

طموحات حرس الحدود في المباراة

على الجانب الآخر، يدخل حرس الحدود اللقاء بكامل قوته من أجل الخروج بنتيجة إيجابية سواء بتحقيق الفوز أو التعادل، لتحسين موقعه في جدول ترتيب الدوري، والابتعاد عن مناطق الخطر مبكرًا.