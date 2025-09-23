نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الأهلي يواصل انتصاراته في الدوري.. وفحص منشطات للعش وياسين مرعي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - خضع مصطفى العش وياسين مرعي، لاعبا الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، لكشف المنشطات عقب انتهاء مباراة الأهلي وحرس الحدود التي أقيمت اليوم على استاد الكلية الحربية ضمن منافسات الجولة الثامنة لبطولة الدوري الممتاز.

وواصل الأهلي انتصاراته في بطولة الدوري بالفوز على حرس الحدود بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

ورفع الأهلي رصيده إلى ١٢ نقطة من إجمالي ٧ مباريات خاضها في المسابقة إلى الآن.

وحصل مروان عطية لاعب الفريق على جائزة رجل مباراة الأهلي وحرس الحدود بعد المستوى المميز الذي قدمه خلال المباراة.