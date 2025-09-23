نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تشكيل الأهلي السعودي لمواجهة بيراميدز في كأس الإنتركونتيننتال في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

أعلن الألماني ماتياس يايسله المدير الفني للنادي الأهلي السعودي عن تشكيل فريقه لمواجهة بيراميدز في إطار مواجهات بطولة كأس الإنتركونتيننتال.

ويحل بيراميدز بطل إفريقيا ضيفا في التاسعة من مساء الثلاثاء على نظيره الأهلي السعودي بطل آسيا، على ملعب الإنماء (الجوهرة المشعة) بمدينة جدة في إطار كأس الإنتركونتيننتال وعلى لقب بطولة كأس القارات الثلاث.

وجاء التشكيل على النحو التالي:

حراسة المرمى: إدوارد ميندي.

خط الدفاع: محمد عبدالرحمن، ميريح ديميرال، روجير إيبانيز، ماتيو دامس.

خط الوسط: فرانك كيسيه، فالنتين أتانجانا، إينزو ميلوت.

خط الهجوم: ويندرسون جالينو، رياض محرز، إيفان توني.