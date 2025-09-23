نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بث مباشر يلاشوت.. الانتركونتيننتال بيراميدز ضد أهلي جدة السعودي (0-0) في المقال التالي

بيراميدز، أهلي جدة، يواجه نادي بيراميدز بعد قليل منافسه نادي أهلي جدة السعودي في بطولة كأس الإنتركونتيننتال.

وتستضيف مدينة الملك عبد الله الرياضية في جدة وبالتحديد ملعب الجوهرة المشعة، مواجهة عربية مرتقبة تجمع بين فريق الأهلي السعودي بطل دوري أبطال آسيا وفريق بيراميدز بطل دوري أبطال إفريقيا على لقب كأس الأفروآسيوي باسيفيك (كأس القارات الثلاثة).

موعد مباراة بيراميدز أهلي جدة السعودي في كأس القارات للأندية 2025

ومن المنتظر أن تنطلق مباراة بيراميدز ضد نادي أهلي جدة السعودي في كأس القارات للأندية بعد قليل على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية بالمملكة العربية السعودية.

وتنطلق صافرة بداية اللقاء في تمام الساعة 09:00 مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، والساعة 10:00 مساءً بتوقيت أبوظبي.

القنوات الناقلة لمباراة بيراميدز وأهلي جدة في بطولة كأس الانتركونتيننتال

ومن المقرر أن يتم بث مباراة بيراميدز وأهلي جدة السعودي في بطولة الانتركوننينتال، عبر قناة mbc أكشن.

كما تنقل أحداث اللقاء عبر منصة شاهد أيضًا.

كيفية مشاهدة البث المباشر لمباراة بيراميدز والأهلي السعودي في كأس القارات للأندية 2025

ويمكن متابعة البث المباشر عبر الإنترنت لمباراة بيراميدز والأهلي السعودي في كأس القارات للأندية 2025، عبر تطبيق شاهد VIP، ويشترط الاشتراك في الباقة الرياضية لمتابعة البث المباشر للمواجهة المرتقبة بين الفريقين.

طاقم حكام مباراة بيراميدز ضد أهلي جدة السعودي

واسند الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا إدارة مباراة بيراميدز ضد أهلي جدة السعودي للحكم الروماني إستيفان كوفاكس، وكان كوفاكس قد أدار نهائي دوري أبطال أوروبا في نسخته الأخيرة بين باريس سان جيرمان وإنتر ميلان والتي انتهت بفوز الفريق الفرنسي بخمسة أهداف دون مقابل.

وكان قد أسفر الاجتماع الفني التنسيقي السابق لمباراة بيراميدز أمام أهلي جدة، عن خوض بيراميدز المباراة بالزي الأساسي للفريق، حيث سيرتدي قميصه الأساسي الأزرق في الأبيض، بينما يرتدي حارس مرماه اللون الأصفر الكامل.

أما أهلي جدة فيرتدي قميصه الأساسي الأخضر الكامل، بينما يرتدي حارس المرمى اللون الأحمر الكامل.

غيابات بيراميدز أمام أهلي جدة السعودي

ويغيب عن المشاركة مع نادي بيراميدز أمام أهلي جدة ببطولة كأس الإنتركونتيننتال 2025، عدد من لاعبي الفريق، حيث يفتقد الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش مدرب فريق بيراميدز، لخدمات عدد من اللاعبين، وهم رمضان صبحي ومحمود مرعي ووليد الكرتي، للإصابة.

الدور المقبل

وسيلعب الفائز من مواجهة بيراميدز ضد أهلي جدة السعودي أمام الفريق المتأهل من مواجهة كروز أزول المكسيكي الفائز بكأس أبطال الكونكاكاف، مع بطل كأس ليبرتادوريس الذي لم يتحدد بعد في بطولة ديربي الأمريكيتين، على لقب كأس التحدي في الدور المقبل من البطولة.

على أن يتأهل الفائز وقتها للنهائي لخوض المباراة ضد نادي باريس سان جيرمان الفرنسي بطل دوري أوروبا.

نادي بيراميدز

وكان قد تغلب بيراميدز على أوكلاند بثلاثة أهداف دون مقابل بالدور الأول من البطولة، ليصعد لمواجهة أهلي جدة على لقب كأس القارات الثلاث.

ويشارك بيراميدز فى بطولة كأس إنتركونتيننتال بصفته حامل لقب دورى أبطال إفريقيا 2024-2025.

بينما يشارك فريق أهلى جدة فى البطولة، كونه بطلًا لدورى أبطال آسيا للنخبة موسم 2024-2025.

وكانت التجربة الأخيرة لنادي أهلي جدة السعودي قبل مواجهة بيراميدز في كأس الانتركونتينينتال ضد نادي الهلال التي انتهت بنتجة 3-3 بالدوري السعودي.