ماييلي يمنح بيراميدز الأفضلية أمام أهلي جدة في كأس الإنتركونتيننتال

أحمد جودة - القاهرة - افتتح فيستون ماييلي التسجيل لصالح نادي بيراميدز في الدقيقة 21 من الشوط الأول، خلال المواجهة التي تجمع الفريق المصري بنظيره أهلي جدة، ضمن منافسات كأس الإنتركونتيننتال.

ويحل بيراميدز بطل إفريقيا ضيفا في التاسعة من مساء الثلاثاء على نظيره الأهلي السعودي بطل آسيا، على ملعب الإنماء (الجوهرة المشعة) بمدينة جدة في إطار كأس الإنتركونتيننتال وعلى لقب بطولة كأس القارات الثلاث.

تشكيل بيراميدز

حراسة المرمى: أحمد الشناوي

خط الدفاع: محمد حمدي - أسامة جلال - أحمد سامي - محمد الشيبي

خط الوسط: مهند لاشين - بلاتي توريه - أحمد عاطف قطة - كريم حافظ - محمود زلاكة

خط الهجوم: فيستون ماييلي

ويتواجد على مقاعد البدلاء:

محمود جاد - علي جبر - يوسف أوباما - مصطفى فتحي - أحمد توفيق - محمود دونجا - عبد الرحمن مجدي - مروان حمدي - دودو الجباس - محمد رضا بوبو - مصطفى زيكو - إيفرتون داسيلفا

تشكيل أهلي جدة ضد بيراميدز

وجاء التشكيل على النحو التالي:

حراسة المرمى: إدوارد ميندي.

خط الدفاع: محمد عبدالرحمن، ميريح ديميرال، روجير إيبانيز، ماتيو دامس.

خط الوسط: فرانك كيسيه، فالنتين أتانجانا، إينزو ميلوت.

خط الهجوم: ويندرسون جالينو، رياض محرز، إيفان توني.