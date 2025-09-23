نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر فيديو.. هدف الأهلي السعودي أمام بيراميدز في كأس الإنتركونتيننتال في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تمكن إيفان توني، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، من تسجيل هدف التعادل لفريقه أمام بيراميدز في بطولة كأس الإنتركونتيننتال.

ويلتقي بيراميدز بطل إفريقيا أمام نظيره الأهلي السعودي بطل آسيا، على ملعب الإنماء (الجوهرة المشعة) بمدينة جدة في إطار كأس الإنتركونتيننتال وعلى لقب بطولة كأس القارات الثلاث.

وجاء هدف إيفان توني من ركلة جزاء في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع من عمر الشوط الأول، ليمنح التعادل للأهلي حتى الآن.

