سر تسريب صور تحويلات مستحقات الجهاز الفني للزمالك على السوشيال ميديا

أحمد جودة - القاهرة - قال الإعلامي جمال الغندور، إن مجموعة من صور التحويلات المالية من نادي الزمالك للجهاز المعاون البلجيكي فيريرا، انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية.

وتابع الغندور خلال برنامج ستاد المحور:" القصة بدأت عندما كان يرسل عبد الناصر محمد صور التحويلات للجهاز المعاون على الواتس اب، للتأكيد على إرسال المستحقات ولكن بالخطأ تم نشر التحويلات على "الاستوري" الخاصة به لتبدأ في الانتشار على مواقع التواصل الاجتماعي بشكل كبير".